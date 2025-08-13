Salta en parapente y hace el ridículo: La absurda caída que ha conquistado internet

Alzar el vuelo es uno de los grandes sueños de la humanidad y, como tal, no es nada raro que existan múltiples deportes de riesgo que permiten surcar los cielos de la forma más espectacular. Ahora bien, para ponerlos en práctica, es importante antes tener ciertos conocimientos.

Max Dixon, un joven de Reino Unido, ya ha aprendido la lección. Porque el parapente suena genial desde fuera; sin embargo, cuando toca lanzarse y volar, las cosas son bien diferentes.

El chico parece que tenía clara la teoría. Tomar carrerilla con el paracaídas a la espalda, correr a toda velocidad y saltar. Supuestamente, el viento iba a hacer el resto del trabajo. Pero no sucedió así.

En lugar de llegar a la playa desde el cielo, Max se tuvo que conformar con arrastrarse por el suelo. Y es que ni tan siquiera despega, simplemente se cae unos metros más adelante.

Afortunadamente, no sufrió daños y todo se quedó en una divertida anécdota. Es más, el propio Max ríe desde los arbustos en los que cae cuando su amigo se acerca preocupado.

El vídeo se ha hecho viral, porque pocas cosas gustan más a los usuarios de las redes sociales que un buen fail. Sobre todo si implica una caída ridícula como esta.