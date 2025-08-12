Un saltamontes se posa en el cuello de Jennifer Lopez en pleno directo: Así ha reaccionado la cantante

Jennifer Lopez se encuentra en plena gira internacional y, después de haber visitado España, su tour la ha llevado a la ciudad de Almaty en Kazajistán. Sin embargo, en este concierto no solo los fans hicieron acto de presencia: un saltamontes también quiso asistir al evento y lo hizo en primerísima línea.

Mientras concluía de la manera más sentida la canción que estaba interpretando, un saltamontes (nada pequeño) empezó a subir por su vestido hasta llega al cuello. Pero, como bien se dice, "the show must go on" y la cantante no interrumpió su interpretación a pesar de que el insecto estaba jugando con sus patitas en su piel.

Finalmente, Jlo agarró el saltamontes y lo lanzó "on the floor". Ni tan siquiera este pequeño susto borró la sonrisa de su rostro y, entre vítores por parte del público, afirmó que "le hacía cosquillas". Una demostración más de las tablas que tiene la cantante y que demuestra en cada espectáculo.

La cuenta de Instagram @onthejlo ha compartido este divertido momento y ya ha rebautizado El beso de la mujer araña, próxima película de Jennifer, con The Kiss of the Cricket Woman.

Los fans han aplaudido su reacción y el vídeo no ha tardado en viralizarse.