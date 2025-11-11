Una streamer de Kick sufre un grave accidente de tráfico en directo tras mirar el chat en el móvil

Jackie, una popular streamer de la plataforma Kick, se ha hecho viral por un motivo inesperado. Durante una retransmisión en directo en la que conducía de noche mientras conversaba con su audiencia, la creadora sufrió un accidente de tráfico tras mirar el teléfono para leer los mensajes del chat. "Acabo de chocar con un coche", se escucha decir a Jackie segundos después del impacto.

El vídeo, grabado el pasado viernes, muestra cómo la streamer conducía por la ciudad mientras hablaba con sus espectadores sobre qué comida comprar o preparar en casa. En las imágenes se aprecia cómo baja la vista para leer los mensajes cuando se produce un fuerte golpe, tras lo cual la emisión se corta de forma abrupta.

Según los primeros informes, no se registraron heridos de gravedad. No obstante, el incidente ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios han criticado la imprudencia de conducir mientras se retransmite en directo. Muchos seguidores aseguraron haberse sentido impactados al presenciar el accidente en tiempo real.

Kick confirmó horas después que la cuenta de Jackie había sido suspendida por infringir las normas de seguridad de la plataforma. En un comunicado, la compañía recordó su política de tolerancia cero ante conductas inseguras o ilegales durante las emisiones en directo. El caso ha reavivado la discusión sobre los riesgos del contenido IRL (en la vida real), un formato popular en el que los creadores emiten su día a día en tiempo real.

El suceso ha puesto de nuevo el foco en la responsabilidad de las plataformas de streaming a la hora de moderar este tipo de emisiones. Expertos en seguridad vial han advertido en diversas ocasiones de los peligros de la distracción al volante, especialmente cuando se combina con la exposición pública y la presión de mantener la atención de una audiencia en directo.