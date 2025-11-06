Una streamer logra escapar en directo de un presunto intento de secuestro mientras retransmitía en Kick

La comunidad digital se encuentra conmocionada tras la difusión del vídeo de Ximena Flaka, una popular creadora de contenido en Kick que logró escapar de lo que parece haber sido un intento de secuestro mientras retransmitía en directo. El incidente, ocurrido el pasado martes por la noche, ha generado una ola de preocupación sobre la seguridad de los streamers que hacen contenido IRL (en la vida real).

Según se aprecia en el vídeo, Ximena estaba realizando un directo nocturno desde su coche, estacionado en un aparcamiento, cuando notó algo extraño: sus limpiaparabrisas y espejos laterales habían sido manipulados. Al darse cuenta, comenzó a grabar su reacción, visiblemente nerviosa. "Eso es una forma para que salgas del coche y te secuestren. Oh, no, no, no, eso es raro", exclamó entre sollozos antes de arrancar su vehículo y dirigirse hacia una zona iluminada frente a una tienda cercana.

Expertos y cuerpos policiales han advertido que este tipo de sabotajes son una táctica habitual utilizada por redes de tráfico de personas para obligar a las víctimas a salir de su coche y ser abordadas en lugares poco concurridos, como aparcamientos o gasolineras.

El vídeo, que rápidamente se volvió viral en X (antes Twitter) y TikTok, ha sido analizado por miles de usuarios que aseguran haber visto una sombra humana junto al coche en el momento en que la streamer decide escapar. "Es realmente aterrador, se ve claramente que alguien estaba ahí", comentó una usuaria.

El caso ha reabierto el debate sobre los riesgos de las retransmisiones en directo que muestran ubicaciones en tiempo real. Muchos espectadores han aplaudido la reacción de Ximena y su decisión de compartir la experiencia, viéndola como una advertencia para otros creadores. "Al menos está enseñando a las chicas jóvenes a ser precavidas", escribió otro usuario.

Mientras tanto, la streamer no ha vuelto a emitir y ha pedido privacidad para recuperarse del susto, aunque agradeció a su comunidad el apoyo recibido tras uno de los episodios más inquietantes del año en el mundo del streaming.