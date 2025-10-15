Una streamer de Twitch denuncia en X el horroroso episodio de acoso sexual que vivió durante un directo

La streamer Alemjx publicó un mensaje en su perfil de X relatando el acoso que sufrió durante su quinto directo en Twitch. Según explicó, mientras realizaba la transmisión, una cuenta difundió varios vídeos de carácter sexual en los que una persona se masturbaba utilizando su emisión en vivo. "Como sabéis, hoy he hecho mi quinto stream. Todo iba increíblemente bien, hasta que una cuenta ha publicado varios vídeos masturbándose con mi directo", escribió.

Alemjx aseguró que trató de continuar con normalidad para no interrumpir la retransmisión, pero reconoció que el incidente la afectó profundamente. "He intentado disimular como he podido (mal) para no arruinaros la noche, pero aquí no me voy a callar", afirmó. También denunció que este tipo de comportamientos no son hechos aislados: "Desde que soy activa en redes sociales recibo, día a día, numerosos comentarios asquerosos".

La creadora describió la situación como un episodio de "asco, rabia e impotencia", y subrayó que su objetivo al hacer directos era disfrutar y conectar con su comunidad. "No soy nadie, hago esto con toda la ilusión del mundo únicamente para pasármelo bien, y al final en vez de irme a la cama feliz por lo mucho que os ha gustado, lo hago llorando y con un ataque de ansiedad", escribió.

Su denuncia ha recibido apoyo de otros creadores de contenido y ha reavivado la conversación sobre el acoso digital en el entorno del streaming, especialmente hacia las mujeres. Alemjx concluyó su mensaje con una declaración de firmeza: "No soy la primera ni la última, pero si jugáis con mi imagen no voy a quedarme callada. Ahora os toca tenerlo a vosotros".