¿El supermercado más caro del mundo? 9 euros por un aguacate y 13 por un paquete de pasta

No son pocos los creadores de contenido que han logrado un gran éxito en redes con los análisis de los precios de los distintos supermercados nacionales. En una época en la que los precios están imparablemente al alza, cada pequeño ahorro cuenta, y son muchos los jóvenes que evitan los supermercados que acostumbran a tener los precios más altos. En este contexto, el tiktoker Enrique Alex ha decidido mostrar la enorme diferencia que existe entre cualquier supermercado español y el más caro de Suiza, en el que los precios multiplican por cinco los de España.

Suiza es uno de los países más caros del mundo en todos los sentidos, no solo a la hora de hacer la compra. Pero incluso dentro de este país, hay algunos comercios que tienen precios por encima de lo normal, y este parece ser uno de ellos. Los comentarios de este vídeo se han llenado de reacciones de incredulidad, al comprobar que un alimento que en España costaría 1,50 o 2 euros, como podría ser un aguacate, allí cuesta 9 euros. Otros productos, como la pasta o el chocolate, pueden superar los 10 euros de precio con facilidad; y algunos productos más lujosos o inaccesibles por geografía, como el aceite de oliva, pueden costar varias decenas de euros el litro.

No hay que olvidar, por supuesto, que los salarios en este país son también mucho más altos que los de España, pero no por eso deja de ser todo un reto hacer la compra sin gastar cientos de euros por cuatro tonterías. Por suerte, incluso los suizos tienen a su alcance las cadenas de supermercado más conocidas a nivel europeo, así que los menos ricos entre los muy ricos pueden tener una dieta sana sin renunciar a la mitad de su sueldo.