La supuesta cuenta secreta de Lamine Yamal en X con la que respondía a quienes lo criticaban

Es probable que Lamine Yamal sea la figura del fútbol más mediática de nuestro país. Su juventud y sus curiosas actuaciones han llevado a que protagonice muchos momentos virales y numerosas oleadas de comentarios, tanto positivos como negativos, a través de las redes sociales. Sin embargo, su presencia en plataformas como X no era tan notable, para sorpresa de muchos, pero un vídeo reciente demostró que el jugador tenía la red social instalada en su teléfono. Esto, sumado a las investigaciones pertinentes por parte de los forofos del fútbol que habitan X, han llevado a que muchos señalen a una cuenta en concreto como el posible perfil secreto de Lamine Yamal en X.

Lamine Yamal podría haber creado esta cuenta con el objetivo de utilizar la red social de forma más privada y, de vez en cuando, interactuar con aquellos que hablaban de él en la plataforma, pero sin ser detectado. Unos cuantos deslices en la forma de expresarse en los tuits habrían sido suficiente para que muchos den por hecho que el autor de las publicaciones de esa cuenta es el futbolista del FC Barcelona.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar, y son muchos los que han aprovechado la circunstancia para lanzar sus críticas contra el futbolista. Muchos han centrado sus comentarios en torno al hecho de que una estrella de su talla no tiene razones para perder su valioso tiempo respondiendo a gente aleatoria en Internet, ya que sus logros son más que suficientes para acallar a los haters, que nunca dejarán de existir. Ante la baja probabilidad de que Lamine Yamal se manifieste al respecto de este asunto, habrá que esperar que toda esta polémica le haya hecho reflexionar para que no caiga de nuevo en estos comportamientos, si es que realmente la cuenta señalada es de su autoría.