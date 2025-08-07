¿Tenemos vídeo del año?: Guanyar y unos seguidores protagonizan una peligrosa escena en la que intervino la policía

¿Quién dijo que los directos de Twitch no pueden ser impredecibles y divertidos? El streamer Guanyar ha protagonizado una escena tan absurda como viral que ya circula por todo TikTok y X (anteriormente Twitter). Todo ocurrió mientras paseaba tranquilamente por el centro de Madrid, cuando fue sorprendido por un grupo de fans que lo reconocieron desde un coche y comenzaron a saludarlo a gritos.

Hasta aquí, nada fuera de lo común. Sin embargo, el caos se desató cuando Guanyar, en tono bromista y con su habitual actitud desenfadada, les animó a que le "rugieran" es decir, a que aceleraran el coche para hacer ruido con el motor.

Lo que nadie esperaba era que justo detrás se encontraba una patrulla de la Policía Nacional, que no tardó en reaccionar. En cuanto el coche aceleró y se alejó, los agentes salieron inmediatamente tras ellos en lo que pareció una persecución digna de película. Entre risas nerviosas de quienes acompañaban al streamer, Guanyar se llevó las manos a la cabeza al darse cuenta de que, con una simple broma, había metido a unos fans en un buen lío.

Lo más sorprendente es que, según compartió el propio Guanyar en sus redes, los seguidores consiguieron librarse del problema. En una captura de pantalla que él mismo publicó, se puede ver cómo los chicos celebraban su "victoria": "Sanos y salvos. Le hemos dicho que vamos a salir en los ESLAND y nos han dejado ir".

Guanyar, fiel a su estilo, no tardó en subir el clip completo a su canal, tomándose con humor el revuelo que provocó con tan solo dos palabras. Una escena espontánea, caótica y muy propia del mundo del streaming, donde puedes pasar de un simple saludo a una persecución policial en cuestión de segundos.