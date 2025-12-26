El terrible show de El Mago de Oz que se ha hecho viral: les lanzaron basura entre abucheos

Si fueras a un concierto, una obra de teatro o un musical y fuese un absoluto desastre, ¿qué harías? ¿Aguantarías hasta el final o te marcharías en mitad de la función y pedirías una devolución del dinero? ¿Y si lo que estás viendo fuese verdaderamente horrible, totalmente inaguantable, un despropósito que atenta contra las artes? ¿Hasta dónde llegarías para expresar tu frustración con lo que estás viendo? Pues el público que fue a ver esta representación de El Mago de Oz lo tuvo muy claro…

Los asistentes a este show, organizado en un gran recinto de Manchester, acabaron lanzando basura a los actores mientras hacían su performance. En un primer momento, los actores trataron de escurrir el bulto, haciendo que ese lanzamiento de basura pareciese parte de la obra, para luego seguir con lo suyo; pero el abucheo fue tan notable que la obra tuvo que ser interrumpida. Por lo que han contado muchos de los espectadores que estuvieron allí, cientos de personas decidieron marcharse en mitad de la función.

En redes, las reacciones han ido en dos líneas: por un lado, están los que se han reído del asunto y han culpado a la organización del evento de este desastre; pero, por otro lado, muchos han decidido compartir este clip para recordar que nunca se debe faltar al respeto a unos actores de esta manera, ya que hay maneras mejores de expresar el descontento con la función que se está viendo. Lanzar objetos puede convertirse rápidamente en una actividad peligrosa, ya que puede acertar a los actores y hacerles daño, o provocar caídas por resbalarse con algo que haya caído sobre el escenario. Pero, aun así, en mitad de todo este debate, muchos han sentido curiosidad por ver cómo de malo era este show para acabar con un resultado así… ¡tal vez acaben teniendo un gran éxito solo por este momento viral!