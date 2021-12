TEST: ¿sabrías continuar la letra de estas canciones Disney?

Te las sabías de memoria de pequeño y seguro que sus letras todavía siguen grabadas a fuego en tu subconsciente. ¿Eres capaz de continuar la letra de estas canciones de Disney sin cometer ni un solo fallo?

Instrucciones: Lee la frase en voz alta e intenta dar el tono, así seguro que el resto de la letra te sale como por arte de magia. Intenta adivinar las palabras que faltan y, lo más difícil de todo, ¿sabrías dar con el nombre exacto de la canción y la película en la que aparece?

Te advertimos que no es tan fácil como parece. Sé legal y no leas los resultados hasta que termines con todas. Puedes encontrar las soluciones al final del todo. ¡Que comience el sing along!

1. La quietud del bosque y el ardor del sol. Cuando los consigues, tuyo es el control. Y aunque eres hoy _____ , todo __ _____ haré de ti. Y serás el mejor para mí.

Con _____, seré más _____ que un río bravo. Con _____ , Tendré la fuerza de un ___ ____. Con ____, Con la energía del ____ _____. La ____ sabrá guiar el corazón.

2. Otros habrá tal vez mucho más _____ que yo. Eso puede ser, tal vez.

Mas nunca habrá quien pueda ser un ______ _____ y tú lo sabes.

El ______ pasará. Lo nuestro ___ _______. Lo vas a ver, es mejor saber

Que hay ___ ______ en mí. Hay ___ _____ en mí.

3. Entre las ______ y el papel la _____ hará saltar. Es rico y es ______. Nuestro _____ de oro da que hablar.

Di amén. Véanlo otra vez. Dulce y triunfante. Puntuando siempre _____. Todos van solo para ver su ______ ______ esos músculos mover.

4. Hay bailarinas, son ___ ______, ven a bailar. ¿Qué mundos quieres _______ si nuestra banda empieza a _____?

Hay _______, son las almejas bajo el mar. Y las babosas son tan ______ bajo el mar.

El caracol es un ___ ______. Y las ______ llenan la pista. Para que bailes en esta fiesta. Bajo el mar

SOLUCIONES:

1. Voy a hacer todo un hombre de ti, Mulán

La quietud del bosque y el ardor del sol. Cuando los consigues, tuyo es el control. Y aunque eres hoy patético, todo un hombre haré de ti. Y serás el mejor para mí.

Con valor, seré más raudo que un río bravo. Con valor, Tendré la fuerza de un gran tifón. Con valor, Con la energía del fuego ardiente. La luna sabrá guiar el corazón.

2. Hay un amigo en mí, Toy Story

Otros habrá tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser, tal vez.

Mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel y tú lo sabes.

El tiempo pasará. Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber

Que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí

3. De cero a Héroe, Hércules

Entre las monedas y el papel la bolsa hará saltar. Es rico y es famoso. Nuestro griego de oro da que hablar.

Di amén. Véanlo otra vez. Dulce y triunfante. Puntuando siempre 10. Todos van Solo para ver su perfecto cuerpo esos músculos mover.

4. Bajo el mar, La Sirenita

Hay bailarinas, son las sardinas, ven a bailar. ¿Qué mundos quieres explorar si nuestra banda empieza a tocar?

Hay castañuelas, son las almejas bajo el mar. Y las babosas están tan graciosas bajo el mar.

El caracol es un gran artista. Y las burbujas llenan la pista. Para que bailes en esta fiesta. Bajo el mar