TheGrefg contesta a Dalas por su acusación de haber sido infiel con Arigameplays

TheGrefg y Dalas Review nunca han sido los mejores amigos, pero eso de que el tinerfeño dejara caer hace unas semanas que el murciano se había enrollado con Arigameplays es un nuevo nivel en acusaciones rastreras. Sobre todo porque lo hizo poco antes de la Velada donde ella, acompañada en el ring por su marido, iba a batirse con Paracetamor. En fin, lo de siempre.

Lo que nos extrañó un poco más es que la semana pasada el acusador asegurara que JuanSGuarnizo (supuesto cornudo) intercediera por por él ante Twitch para saber de su baneo. No es del todo imposible, que quede claro, como tampoco lo es que Dalas deje de basar gran parte de su contenido en criticar a su gremio. Muy difícil.

Lo del beef entre murciano y canario viene de largo. Este último sacó su vena delatora cuando Grefg promocionó unos cutrísimos auriculares de palo, que imitaban los genuinos Airpods de Apple, y recordó que una vez Grefg fue pillado conduciendo a 180 kilómetros por hora. "Aquella fue una época oscura para mí", comentaba sobre ello este finde en Barcelona el de Alhama, "estaba perdido entre dinero y fama".

El caso es que Grefg agachó las orejas y -como dicen en Canarias- bajó el labio, reconociendo sus errores frente al agitador oficial de YouTube España e invitándole a una velada particular. Hubiera sido realmente histórico, y aunque aceptó entre curiosas condiciones, por parte del retado la cosa nunca pasó de una broma.

Menos risible es su insistencia "con pruebas irrefutables" que Grefg y Ari tuvieron un affaire. Por pruebas irrefutables da por buenos testimonios en Twitter y cotilleos de credibilidad similar, pero por mucho que para él fuera "un chisme bastante divertido", esas cosas objetivamente duelen y pueden hacer mucho daño en una relación.

Pues bien, ayer llegó el día en el que Grefg se pronunciara sobre el asunto. Fue mientras probaba un simulador de coches donde libremente podía correr a la velocidad que le diera la gana, repanchingado en su silla y volante, cuando le llegó una donación incómoda: "¿Es cierto que te cogiste a Arigameplays? Mis respetos".

La respuesta de TheGrefg, acorde a la indiscreción, fue una risa contenida y una frase despreciando el comentario. "Este día tenía que llegar, y esta donación también. ¿Sabes a quién me cogí? A mi puta madre. Y a mi prima. De ahí los rumores". Todo seguido de una risa loca en plan "por favor, no me molestéis con estas cosas". Y bien que hace pensando así.