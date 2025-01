¿Tienes ansiedad? Este sonido de 852 Hz podría ayudar a calmar tu mente… o no

La búsqueda de métodos alternativos para manejar la ansiedad y el sobrepensamiento ha llevado a muchos usuarios de internet a probar el tono de 852 Hz, un sonido que, según quienes lo recomiendan, tiene la capacidad de despejar la mente por completo. Todo comenzó con el testimonio de una usuaria en X que compartió su experiencia.

"Acabo de flipar con una cosa que voy a compartir por si a alguien le ayuda. Si sobrepiensas/tienes ansiedad, busca "852 hz-pure tone"(lo hay en Spoty). Al escuchar ese sonido mis pensamientos desaparecen, al punto de que soy incapaz de pensar en absoluto. Magia negra", tuiteó.

El tuit se volvió viral en cuestión de horas, acumulando cientos de interacciones y dividiendo a los usuarios en dos bandos: los que consideran que el sonido es una revelación y los que lo encuentran completamente desagradable. Entre los comentarios positivos destacan aquellos que respaldan su efectividad: "Es increíble. No sé dónde lo escuché por primera vez, pero fui pensando que era una estupidez y… me quedé igual que tú con el resultado", escribió un usuario. Otros, sin embargo, tuvieron una experiencia totalmente opuesta. "Pero cómo vas a poder pensar con eso si es lo más desagradable que he escuchado nunca. Me ha subido la ansiedad con esto, nunca más", respondió otra persona.

Curiosamente, el impacto del tono no solo afecta a los humanos. Según compartió un usuario, "lo acabo de poner y el perro se ha puesto a ladrar. A mí no me agrada". Otro llevó su reacción al extremo, diciendo: "Yo creo que si lo escucho más de 40 segundos seguidos se me desconecta algo en el cerebro y empiezo a descuartizar gente".

El sonido de 852 Hz, asociado con la llamada escala Solfeggio, ha sido promovido como una herramienta para la meditación y el alivio de la ansiedad, aunque su efectividad parece depender de la sensibilidad individual. Desde luego, esta frecuencia ha generado un intenso debate sobre sus beneficios, dejando en evidencia que no hay soluciones universales para la calma mental.