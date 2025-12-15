Un tiktoker español cuenta su aterradora experiencia en una favela: "Un hombre me sacó una metralleta"

El creador de contenido @alvaropatoon, que además es profesor y suele compartir vídeos sobre experiencias con sus alumnos, ha publicado esta vez un vídeo muy diferente que asegura que no olvidará nunca. El relato comienza con una frase impactante: "Ayer un hombre en una favela me sacó una metralleta".

En el vídeo aparece acompañado por su amigo Sebas, que también vivió la experiencia, con el objetivo de ofrecer dos puntos de vista y corroborar lo ocurrido. Ambos decidieron adentrarse a las once de la mañana en una favela de Brasil para conocer de primera mano cómo se vive en estos asentamientos. Iban acompañados por un guía local, que al inicio les dio una serie de normas para que la visita fuera lo más segura posible.

En un momento del recorrido llegaron a una zona especialmente peligrosa, donde se encontraron con uno de los capos del lugar. El guía habló con él y le pidió permiso para que pudieran grabar contenido para redes sociales. El hombre accedió, pero con la condición de revisar posteriormente todo lo que se hubiera grabado. En un instante, mientras Álvaro grababa, escuchó que le decían "para, para", por lo que dejó de grabar, aunque cometió el error de mantener el móvil en la mano, lo que pudo dar a entender que seguía registrándolo todo.

Poco después pasaron por un punto de venta de droga, donde había un hombre con una metralleta cargada. Al ver a Álvaro con el teléfono, el individuo comenzó a gritarle. Como Álvaro iba unos pasos por delante, no se dio cuenta de la situación, pero sí lo hizo Sebas, quien vio cómo el hombre se le acercaba y llegaba a apoyarle la metralleta en la pierna. Acto seguido, el hombre llamó a Álvaro y le exigió ver el móvil: "Tenía mi teléfono en una mano y la metralleta en la otra", relata. Tras comprobar que no había grabaciones comprometedoras, le permitió marcharse, aunque el momento fue extremadamente tenso.

El creador de contenido concluye el vídeo con una advertencia clara: no recomienda en ningún caso llevar el teléfono a la vista si se visita una favela, ya que pueden pensar que se está grabando. Aun así, matiza que Brasil es un país seguro si se toman precauciones y se va siempre acompañado de gente local que conozca la zona y pueda advertir de los riesgos.