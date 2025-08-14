Un tiktoker se hace viral por su increíble habilidad para hacer sombras chinas: "Esto es talento de verdad"

TikTok ha vuelto a ser el escaparate de un talento inesperado. El usuario @boomshadowace se ha convertido en una sensación viral por su extraordinaria habilidad para crear sombras chinas con un nivel de detalle y coordinación que ha dejado sin palabras a miles de espectadores.

En el vídeo que ha impulsado su popularidad, se puede ver cómo, utilizando únicamente sus manos y un juego de luces, es capaz de dar forma a la silueta de una bailarina, completa con falda y melena, que se mueve al compás de la música. La fluidez y realismo de los movimientos hacen que la figura parezca cobrar vida propia.

Pero el momento que más sorprende llega cuando, sin interrumpir la coreografía de la bailarina, incorpora su otra mano para proyectar la figura de un hombre que se une a la danza. El resultado es una escena perfectamente sincronizada, como si dos personajes reales estuvieran interpretando un delicado número de baile sobre el escenario.

Los usuarios no han tardado en reaccionar con entusiasmo. "Tiene más coordinación en las manos que yo en el cuerpo entero", comentaba uno de ellos, mientras otro aseguraba: "Esto es talento de verdad". Incluso hubo quien resumió su admiración con humor: "Esto es por lo que pago internet".

Más allá del espectáculo visual, la actuación de @boomshadowace demuestra cómo, con ingenio y destreza, un arte tradicional como las sombras chinas puede reinventarse para conquistar a una nueva audiencia en la era digital. Y, a juzgar por la velocidad a la que se comparte su vídeo, este tiktoker parece haber encontrado una fórmula que combina creatividad y puro entretenimiento.