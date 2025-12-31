Una tiktoker pregunta a sus amigos latinoamericanos por los clichés más comunes de España

Los clichés sobre los países siguen muy presentes en redes sociales, donde las ideas simplificadas y los estereotipos se viralizan con facilidad. Un ejemplo reciente se ha hecho popular en TikTok, donde una usuaria @mariadpv_ publicó un vídeo preguntando a sus amigos latinoamericanos cuáles son los clichés más comunes que existen sobre España y los españoles.

Las respuestas, aunque cargadas de humor, reflejan percepciones muy extendidas. Una joven ecuatoriana imitó un acento español exagerado, pronunciando cada letra de forma forzada mientras decía: "Pues hablan en españolisimo, tío", haciendo referencia a la idea de que en España se habla un español excesivamente marcado. Por su parte, una chica boliviana comentó que, según los vídeos que ha visto en TikTok, los españoles "no saben de geografía", aunque matizó rápidamente entre risas: "Según las redes, no me consta", dejando claro que se trata de una imagen creada en internet más que de una experiencia personal.

Desde México, otra joven señaló uno de los tópicos más repetidos: la creencia de que todos los españoles saben bailar flamenco, una tradición muy ligada a ciertas regiones, pero que no representa al conjunto del país. Finalmente, un chico colombiano añadió otro cliché habitual: la idea de que los españoles creen que la forma en la que hablan es la "correcta", situando su variante del idioma por encima del resto.

Aunque estos comentarios se hacen con humor, siguen siendo prejuicios que simplifican la realidad de todo un país. Igual que existen clichés sobre España, los hay sobre prácticamente cualquier lugar del mundo. Por eso, en lugar de quedarnos con la primera impresión o con lo que dicen las redes, vale la pena conocer las culturas de verdad, descubrir sus costumbres y ver más allá de los estereotipos.