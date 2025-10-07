El tiktoker que ha acabado en la cárcel por cruzar todos los límites haciendo bromas callejeras en París

El tiktokerAmine Mojito, popular en redes sociales por sus vídeos de "bromas callejeras", ha sido sentenciado a prisión tras una serie de acciones que las autoridades francesas calificaron de "inaceptables y peligrosas". La condena llega después de que publicara un vídeo en el que fingía inyectar con una jeringuilla a peatones en plena calle de París.

El creador de contenido, de 23 años, acumulaba cientos de miles de seguidores en TikTok y otras plataformas. Su estilo se caracterizaba por bromas de alto impacto que buscaban provocar reacciones en transeúntes, aunque en los últimos meses su contenido había sido criticado por su carácter cada vez más extremo.

En el vídeo que desencadenó su arresto, Amine Mojito se acercaba por detrás a personas al azar y les tocaba el brazo con una jeringuilla aparentemente llena de líquido, simulando una inyección. Las víctimas, visiblemente asustadas, reaccionaban con gritos o huidas. El clip fue ampliamente difundido en redes, generando una oleada de indignación.

Las autoridades francesas consideraron el acto como una amenaza a la seguridad pública y lo acusaron de agresión y de poner en riesgo la salud de terceros. Según medios locales, el joven fue detenido pocos días después de la publicación del vídeo y, tras una breve investigación, condenado a varios meses de cárcel.

El caso ha reabierto el debate sobre los límites del contenido en redes sociales y la responsabilidad de los creadores ante su audiencia. Mientras algunos usuarios denuncian el "todo vale por las visitas", otros reclaman mayor regulación y control sobre las plataformas para evitar que este tipo de episodios se repitan.

La cuenta de Amine Mojito ha sido suspendida, y TikTok ha emitido un comunicado reiterando su política de tolerancia cero hacia los contenidos que inciten al daño o al acoso.