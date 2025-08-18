Un tiktoker uruguayo se hace viral al probar la chistorra navarra en plena ola de calor: "La felicidad viene en formato de tubo"

En medio de una ola de calor que lleva los termómetros por encima de los 40 °C al sol, un usuario de TikTok identificado como @elroncoolivera ha sorprendido a la comunidad con una reivindicación gastronómica al calor del momento, y nunca mejor dicho. El creador, originario de Uruguay, entró en un bar en España, donde pidió un plato de chistorras navarras, un embutido fino y sabroso que nunca había probado antes.

Acompañado de una caña y guiado por un presupuesto modesto , recibió un plato con nueve unidades y pan. Su reacción fue espontánea y jovial: tras el primer bocado, con una sonrisa que delataba su entusiasmo, sentenció que "la felicidad viene en formato tubo".

En su reseña, alabó el sabor de estas chistorras, reforzando esa comparación con las longanizas típicas de Latinoamérica. Ni corto ni perezoso, improvisó un "perrito" casero: colocó una chistorra en pan, al estilo de su tierra. Tampoco pasó por alto la calidad del pan español, que elogió con entusiasmo.

El vídeo, que recoge el contraste entre el calor extremo y el disfrute gastronómico, no tardó en viralizarse, superando las cientos de miles de visualizaciones y generando una avalancha de comentarios. Muchos internautas navarros se mostraron encantados de que un extranjero ponga en valor la chistorra y el producto autóctono, en un tono amable e irónico.

Este curioso episodio no solo celebra una delicia local como la chistorra de Navarra, sino también el poder de TikTok para dar visibilidad a encuentros culturales inesperados. Incluso en condiciones extremas, una historia de amor a primera mordida puede convertirse en el reflejo de la conexión que genera la comida compartida.