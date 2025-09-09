Un grupo de amigas españolas compartió en TikTok un momento inusual durante su viaje a Palermo: en lugar de preguntar a un guía local o a una aplicación dedicada, utilizaron a ChatGPT para conocer detalles sobre el emblemático Teatro Massimo. Una de ellas, conocida como Ana (@anaaames), se dirigió al modelo de lenguaje con simpatía: "Hola Chati, estamos aquí delante del Teatro Massimo de Palermo. ¿Me puedes contar de forma amena lo más interesante que deberíamos saber sobre ello? Gracias".

La respuesta fue inmediata y cercana en tono: "¡Qué guay que estés en Palermo! Pues mira, el Teatro Máximo es una auténtica joya. Es el teatro de ópera más grande de Italia y uno de los más grandes de Europa. Lo inauguraron en 1897 y la verdad es que impresiona un montón, no solamente por su tamaño sino por su acústica, que es una pasada".

La publicación ha generado una ola de reacciones. En redes sociales, algunos profesionales del sector han manifestado preocupación, temiendo que el uso creciente de este tipo de herramientas digitales pueda restar relevancia a la labor del guía humano. Subrayaban que nadie puede reemplazar la pasión, las recomendaciones rápidas o la personalización que ofrece un experto local: "Cuando te encuentras con un guía apasionado por su trabajo, no hay IA que lo supere".

En cambio, otros han valorado la agilidad y accesibilidad de la IA, destacando el ingenio de utilizar a ChatGPT como un compañero de viaje virtual y de fomentar el interés por la cultura con un tono cercano y espontáneo.

Este episodio pone sobre la mesa un debate cada vez más relevante: ¿estamos ante una evolución complementaria o sustitutiva de ciertas profesiones? Lo que es indudable es que el mundo turístico avanza hacia una coexistencia cada vez más intensa entre tecnología e interacción humana, y casos como el de Chati reflejan cómo la frontera entre ambos puede ser divertida, eficaz… y controvertida.