Un Tinder improvisado en una boda convierte a los invitados solteros en protagonistas y arrasa en redes

Una boda celebrada el pasado 13 de diciembre ha trascendido el ámbito privado para convertirse en fenómeno viral. Sus protagonistas idearon una dinámica inspirada en las aplicaciones de citas para fomentar encuentros entre invitados solteros, una propuesta que, tras difundirse en redes sociales, ha generado millones de visualizaciones.

El enlace entre Evelyn y Lucas no solo reunió a familiares y amigos, sino que, como hemos dicho, introdujo una idea poco habitual en este tipo de celebraciones. Durante la organización del evento, la pareja pensó en una fórmula para que los asistentes sin pareja pudieran interactuar de una manera distinta a la habitual. La iniciativa se materializó en los baños del salón, donde se colocaron carteles con perfiles de los invitados solteros. En el baño masculino aparecían fotografías y datos de mujeres sin pareja, mientras que en el femenino figuraban los perfiles de los hombres. Cada cartel incluía el nombre y la cuenta de Instagram, con el objetivo de facilitar el contacto posterior entre quienes sintieran interés, trasladando al espacio físico una lógica propia del entorno digital.

Un mensaje visible explicaba el funcionamiento de la propuesta y animaba a los invitados a participar, presentando la boda no solo como una celebración, sino como una posible oportunidad para iniciar nuevas relaciones. A este planteamiento se sumó un gesto simbólico: la sugerencia de regalar una rosa a la persona que más llamara la atención, limitando el detalle a una por asistente.

El alcance de la idea se multiplicó cuando Evelyn compartió un vídeo en su cuenta de TikTok mostrando los carteles y explicando la dinámica. En apenas 24 horas, la publicación superó los dos millones de reproducciones y acumuló cientos de miles de interacciones. En los comentarios, la propia novia confirmó que la propuesta no quedó en una simple anécdota decorativa, ya que se produjeron varios encuentros entre los asistentes.

Las reacciones del público fueron diversas. Mientras algunos usuarios destacaron la originalidad y el buen humor de la iniciativa, otros expresaron reparos ante la exposición pública de fotos y redes sociales en un espacio compartido.

El vídeo sigue circulando en redes, consolidando la boda de Evelyn y Lucas como un ejemplo de cómo las celebraciones tradicionales pueden transformarse en fenómenos virales mediante propuestas inesperadas que conectan con la audiencia.