Toda la polémica detrás de la cancelación de la influencer Cariatydes

La influencer Paula, más conocida en redes sociales como @cariatydes, cuenta con una larga trayectoria en internet como creadora de contenido. Además de su faceta como influencer, se dedica a distintas disciplinas artísticas como la música, la actuación y el maquillaje.

Ha participado en varios proyectos importantes, entre ellos la serie de Ana Milán y, más recientemente, la producción de Netflix En refugio atómico. De forma independiente, también ha lanzado algunos singles, siendo los más destacados Tu piel me ha besado y Resurrección. Gracias a sus videos de conjuntos de ropa, aumentó notablemente su visibilidad y construyó una imagen positiva en redes sociales.

Sin embargo, esa buena reputación ha comenzado a deteriorarse tras un video publicado hace cinco días por el usuario de TikTok @rocgussinyer, quien relató haber sufrido ghosting laboral por parte de Cariatydes en un vídeo que posteriormente decidió borrar.

Según contó, todo comenzó cuando la influencer publicó una historia en Instagram buscando becarios para trabajar en su estudio. Roc envió su portfolio y currículum, con seis años de experiencia, y ella respondió asignándole dos piezas para editar en un solo día, a modo de prueba. El joven entregó el trabajo dentro del plazo, pero no recibió respuesta hasta una semana después, cuando Cariatydes le comunicó que no contaban con él para la beca, aunque le propuso participar en un videoclip como director de fotografía.

Roc le aclaró que no era director de fotografía y pidió más detalles sobre las condiciones del trabajo. Una semana más tarde, la influencer le contestó diciendo que todo había sido una confusión, pues pensaba que él se encargaba de otro puesto. Molesto por haber perdido 18 días esperando, el joven decidió subir un video exponiendo la situación.

Tras esa publicación, comenzó a circular un fragmento del pódcast La Pija y La Quinqui, donde @capulla.sixtina relataba su mala experiencia como asistente personal de una influencer que, según dijo, no respetaba sus horarios y le pedía tareas personales como cocinarle o hacerle la cama. En los comentarios, muchos usuarios especularon que se refería a Cariatydes, ya que en el pasado habían estado relacionadas profesionalmente.

A la polémica también se sumó @isatofus, quien aseguró que con 19 años fue becaria de Cariatydes y que durante esa época sintió que aportaba su creatividad y frescura solo a cambio de visibilidad. Según contó, no tenía la madurez suficiente para darse cuenta de que se estaban aprovechando de ella.

Ante la ola de críticas, Cariatydes publicó un video respondiendo a las acusaciones y pidiendo disculpas. Explicó que la demora en responder mensajes se debía a que las horas de su asistente no cubrían toda la carga de trabajo, añadiendo: “Os puedo asegurar que he aprendido. Esto no va a volver a suceder de ninguna manera”.

También reconoció errores pasados con estas palabras: “Hace unos años hice las cosas como el culo. Pido disculpas otra vez, y cien veces más si hace falta”.

El video ha generado reacciones divididas: algunos usuarios le muestran apoyo y valoran su disculpa, mientras que otros creen que solo busca justificarse sin asumir completamente su responsabilidad.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que Cariatydes merece ser “cancelada” o simplemente está enfrentando las consecuencias de sus errores?