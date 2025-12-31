La tradición española de Nochevieja que dejó en shock a unos argentinos

Un grupo de argentinos que vive en España ha generado conversación en redes tras comentar en su pódcast, @estotambienpasaraok_, una de las tradiciones más conocidas de la Nochevieja española: comer las doce uvas al ritmo de las campanadas. Aunque para muchos españoles es un gesto automático, para quienes llegan de fuera puede convertirse en toda una prueba de supervivencia.

Uno de los integrantes del pódcast comenzó contando su experiencia como "primerizo" en esta celebración. "Cometí un error muy grave y me tocó comprar las uvas", confesó entre risas. Sin saber que lo habitual es comprarlas sin semillas, se guio únicamente por el precio y eligió las más baratas. Al llegar con las uvas con pepitas, sus amigos no tardaron en reaccionar con humor: "Así no funciona en España, te vamos a echar", le dijeron, dejando claro que había roto una regla no escrita de la tradición.

Otra de las participantes también compartió su primer contacto con esta costumbre. En su caso, el grupo con el que iba a celebrar el Año Nuevo se olvidó de comprar las uvas y tuvo que conseguirlas a última hora, también con semillas. "En la primera dije hasta aquí llego. Encima voy a morir rompiéndome las muelas o atragantada", comentó, exagerando el dramatismo de la situación.

El clip no tardó en llegar a los usuarios de TikTok y generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios explicaron que, para evitar sustos, pelan las uvas y les quitan las pepitas antes de medianoche. Otros, en cambio, defendieron la tradición más "auténtica", asegurando que siempre se han comido con semillas y que nunca ha pasado nada. Una vez más, las doce uvas demuestran que incluso las costumbres más conocidas pueden resultar sorprendentes para quienes las viven por primera vez.