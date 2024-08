Traducen nombres típicos españoles al inglés literalmente y no pueden aguantar las carcajadas de risa

Si hay algo que guste especialmente en redes sociales es el buen rollo y el humor. Tiktok es, sin duda, una fuente principal de vídeos graciosos y entretenimiento, y parece que las bromas con nombres españoles es uno de los temas favoritos, pues ya lo comprobamos con la tiktoker que explicó qué nombres mejor no poner a tu hijo si eres murciano. Hoy te enseñamos otro vídeo con el que no podrás parar de reírte que también está relacionado con este tema.

La cuenta de Tiktok @eme.online ha compartido un vídeo en el que dos ingleses traducen literalmente nombres españoles al inglés y en el que ambos protagonistas no pueden parar de reírse con sus respuestas.

En primer lugar es el turno de Agustín, que traducen como "comfortable". Después creen que la mejor manera de decir Josefina en inglés es "Thin Jose"; mientras que Soledad lo traducen por "Lonely"; Mariano por "Sea and ass"; Pepita por "Little Seed"; Consuelo por "With floor"; y María Magdalena por "Mery muffin".

El vídeo ha conseguido más de 900 mil reproducciones y, además, ha dado lugar a nuevas traducciones de estos nombres por parte los usuarios que han comentado el vídeo. De esta manera, algunos han escrito: "Soledad: sun age"; "Mariano podría ser: Not Mary"; "Ay que risa ! Mi marido se llama Eloy y siempre le decía he today"; o "Dolores… Pains".