Triángulo viral en TikTok: Carlos Alberto, Apolo y Mujer de Buena Pasta desatan un nuevo drama

Las redes sociales vuelven a ser escenario de un nuevo drama viral entre Carlos Alberto, Apolo y Mujer de Buena Pasta, y todo apunta a que la situación ha escalado de forma notable en las últimas horas.

El año pasado veíamos a Carlos Alberto y Mujer de Buena Pasta compartiendo numerosos vídeos juntos en TikTok, dando a entender que eran algo más que amigos. Participaban en trends típicos de pareja, con miradas cómplices y una química evidente que no pasó desapercibida para sus seguidores. Sus últimos vídeos juntos se remontan al mes de noviembre, no hace tanto tiempo, pero en apenas 24 horas todo ha cambiado, y ahora parece que se está cociendo un auténtico drama en forma de triángulo amoroso.

El primer movimiento lo hizo Carlos Alberto, quien dejó de seguir tanto a Apolo como a Mujer de Buena Pasta tras las últimas interacciones entre ellos en TikTok. En los últimos días, ambos han subido varios vídeos juntos, incluyendo uno en el que Mujer de Buena Pasta aparece con Apolo mientras suena una canción cuya letra dice: "Siempre consigo todo lo que quiero, él me gustó, parece sincero, lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo porque soy una bad bitch". En el clip se les puede ver comiendo juntos, en actitud cercana, y ya son varios los vídeos en los que participan juntos siguiendo las últimas tendencias de la plataforma, mostrándose muy cómplices.

La respuesta de Carlos Alberto no se quedó solo en el unfollow. Además, subió un vídeo a su TikTok con el texto "X: ¿ya viste con quién está…?", acompañado de un audio de la canción original de Bad Bunny y Arcángel con el fragmento "no confundo un lobo con un husky ni los diamantes con Swarovski, tú no das miedo, tú no asustas, Mike Wazowski", dando a entender que Apolo no estaría a su nivel en ningún sentido.

En un primer momento, ni Apolo ni Mujer de Buena Pasta devolvieron el unfollow. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando ambos dejaron de seguir también a Carlos Alberto, alimentando aún más las especulaciones sobre un conflicto real entre ellos.

La respuesta de Apolo no se hizo esperar. El creador de contenido publicó un vídeo que muchos interpretan como una réplica directa, imitando el tono y el mensaje de Carlos Alberto. Además, acompañó la publicación con una canción especialmente llamativa cuya letra dice: "Semurió el mamón, míralo que llorón", rematando el gesto con emojis de risa y una lágrima irónica.

Por su parte, Mujer de Buena Pasta no ha hablado directamente del tema, pero ha seguido el mismo juego en redes. Subió un vídeo con un texto que dice "¿Entonces no te molesta que conozca a otro chico…?", acompañado de un audio irónico: "Sí, Camila, vaya… vaya, haga lo que le dé la maldita gana, llegue a la hora que usted quiera".

Además, en su último vídeo, Mujer de Buena Pasta anuncia a su padre y a sus seguidores que ella y Apolo viajarán próximamente a Miami y después irán a la nieve, dejando un mensaje bastante claro sobre la relación que mantiene actualmente con Apolo.