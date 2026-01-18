El truco viral asiático para doblar bolsas de plástico que ha vuelto locas las redes

Hace años se hizo viral un tuit que hablaba de cómo todos tenemos una bolsa de bolsas, una suerte de bolsa primigenia que sirva para agrupar al resto de sus semejantes. Al interior de su trono arrojamos toda bolsa de plástico y papel con las que nos obsequian en diferentes comercios… hasta que se llena y, por dios, no hay quien maneje eso. Sin embargo, existe una manera de lidiar con ello: doblarlas como es debido. Y, si no sabes cómo, este truco viral asiático te va a enseñar muy fácilmente cómo hacerlo. Es muy sencillo y no tiene pérdida.

El proceso es simple: cuestión de doblar en tercios y mitades y usar las asas como sistema de agarre y cierre. Eso permite que la bolsa se sujete a sí misma y se mantenga ordenada. No obstante, puede ser que no te guste hacer nudos por cualquier razón. Quizá la propia bolsa sea recta y tengas unas asas que no permiten este método. No desesperes, porque también te traemos una solución para estos casos. Vas a seguir el mismo método de doblar en tercios y mitades, pero en los últimos pasos harás que la bolsa, bueno, se embolse a sí misma. Un pequeño y clásico truco de ingenio que también sirve para ropa.

Este vídeo de más arriba es más largo, por si necesitas en tu vida otros consejos virales para tu ropa. Sin embargo, el que nos importa es el primero, en el que dobla la ropa tal y como hemos descrito. Y el que nos importa también es el que cumple la promesa del antetítulo: esto sirve también para calcetines. El siguiente vídeo te enseña cómo en caso de que tengas dudas, y te dejamos viéndolo mientras nosotros vamos a nuestro armario a ordenar un poco como es debido. Lo que nos sobre ya lo echaremos en una bolsa.