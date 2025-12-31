Un vecino problemático se orina en el ascensor y lo denuncian en una nota que se ha vuelto viral

Una cuenta de la red social X @LiosDeVecinos, especializada en subir publicaciones sobre problemas de convivencia vecinal, ha vuelto a llamar la atención. Esta vez, la protagonista es una nota que ha dejado a más de uno boquiabierto: alguien del vecindario está orinando en elascensor del edificio.

El mensaje, escrito con un tono serio y directo, se dirige a los "estimados vecinos" y recuerda que este tipo de actos no solo son una falta grave de convivencia, sino que también pueden acarrear problemas legales y económicos según la Ley de Propiedad Horizontal. Además, advierte que quien sea descubierto podría enfrentarse a denuncias policiales por actos incívicos que afectan los espacios comunes.

"Por favor, quien detecte quién es la persona que lo hace, que informe a la comunidad para tomar medidas e informar a la Policía. Gracias por vuestra colaboración", concluye la nota y advertencia vecinal.

En los comentarios, los usuarios de la red social no han podido contener la ironía: algunos bromean con que "acabaran poniendo orinales en el ascensor", mientras que otros especulan sobre la identidad del culpable, sugiriendo que podría no ser un vecino, sino alguien externo al edificio.

Aunque muchos lo toman con humor, la publicación también pone sobre la mesa un problema real de convivencia y higiene en espacios compartidos. Los ascensores, que deberían ser lugares neutrales y limpios, se convierten en escenario de situaciones incómodas y desagradables que afectan a todos los vecinos.

Y tú, ¿qué harías si descubres que alguien está orinando en tu ascensor?