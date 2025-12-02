El viaje arruinado de una influencer española en República Dominicana: "Hago caca de todos los colores"

La usuaria de TikTok @sofia.desastre, una creadora de contenido conocida por sus videos de maquillaje y por compartir anécdotas personales, publicó recientemente una experiencia nada agradable que vivió durante su viaje a Latinoamérica. En esta ocasión, la influencer relató a sus seguidores el complicado episodio de salud que está atravesando tras contraer un virus durante su estancia en República Dominicana, situación que le ha arruinado por completo las vacaciones que esperaba disfrutar.

En el video explica que lleva varios días con un malestar intestinal intenso que la mantiene prácticamente encerrada en la habitación del hotel. Entre lágrimas, Sofia comenta que no puede moverse con libertad ni participar en ninguna de las actividades que tenía planeadas, ya que su estado de salud la obliga a permanecer cerca del baño en todo momento. La creadora describe que la situación la supera emocionalmente, especialmente porque se siente aislada y frustrada por no poder acompañar a sus amigos en actividades tan simples como dar un paseo o disfrutar de un día en la playa.

Una de sus mayores preocupaciones es el vuelo de regreso, que tiene una duración aproximada de nueve horas. Confiesa que teme pasarlo mal durante el viaje y bromea con resignación diciendo: "Dentro de poco van a llorar mis compañeros, no hace falta que diga nada más", intentando restar dramatismo a la experiencia. También menciona, con el humor que la caracteriza, que nunca había vivido algo similar y que su cuerpo está reaccionando de formas totalmente inesperadas.

Finalmente, cierra el video con una broma para aliviar la tensión: "¿Os acordáis de que os dije que me sentía dominicana? Pues ahora mismo no me siento ni muy española". A pesar del mal momento, su sinceridad y su capacidad de reírse de sí misma han generado empatía entre sus seguidores, quienes le han dejado mensajes de apoyo deseándole una pronta recuperación.