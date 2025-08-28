La viral reacción de un profesor que cancela una clase universitaria tras el anuncio de boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La noticia del compromiso entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce no solo ha ocupado titulares en medios de todo el mundo, también ha tenido un efecto inesperado en el ámbito académico. Un profesor universitario en Estados Unidos decidió cancelar una de sus clases tras conocer la noticia, generando sorpresa entre su alumnado y abriendo un debate sobre los límites entre la vida personal de las celebridades y el entorno educativo.

El docente, especialista en relaciones públicas, anunció la cancelación minutos después de que el compromiso se hiciera público. Según se recoge en redes sociales, el profesor explicó que no estaba en condiciones de impartir la lección debido al impacto que la noticia había tenido en él. "Es demasiado importante como para fingir que podemos seguir con normalidad", comentó ante sus estudiantes, quienes compartieron la anécdota en diferentes plataformas.

El gesto, que rápidamente se viralizó, fue recibido con una mezcla de humor y desconcierto. Algunos alumnos celebraron la suspensión inesperada de la clase, mientras que otros señalaron la peculiaridad de la decisión. El caso se convirtió en un fenómeno en internet, con miles de usuarios comentando la reacción del profesor y vinculándola al fenómeno cultural que representa la artista estadounidense.

Taylor Swift, una de las figuras musicales más influyentes de la última década, mantiene desde hace dos años una relación mediática con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. El anuncio de su boda ha sido seguido con especial interés por medios deportivos y de entretenimiento, que destacan cómo su relación ha cruzado fronteras entre dos mundos habitualmente separados: el de la música pop y el del fútbol americano profesional.

Aunque la cancelación de una clase universitaria por este motivo pueda parecer anecdótica, el episodio ilustra la dimensión global del fenómeno Swift y cómo la vida personal de la cantante alcanza a contextos inesperados. El profesor no ha hecho declaraciones públicas posteriores, pero su gesto ya forma parte de la larga lista de reacciones que generan cada paso de la artista y su pareja.