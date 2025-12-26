Una youtuber es acosada en pleno stream por un hombre que intenta besarla, a pesar de su repetido rechazo

Los streamers que deciden hacer contenido IRL, mientras caminan y hacen su vida por la calle, son los que tienen que aguantar los momentos más incómodos en pleno directo. Las ansias de protagonismo de muchas de las personas que se cruzan hacen que, de vez en cuando, tengan que soportar comentarios desagradables o bromas de todo tipo; y, en los peores casos, pueden llegar a ser agredidos o acosados. Esta youtuber se ha hecho viral después de que un hombre intentase besarla mientras hacía su stream, y el clip ha generado una gran conversación en redes.

En el vídeo, la youtuber se toma la situación con calma e intenta dialogar con el hombre que se le acaba de acercar, y se aparta poco a poco según él insiste en acercarse a su rostro, hasta que finalmente lo tiene que cortar de forma tajante. Aunque este haya sido un caso de relativa levedad, es un recordatorio de las diferencias entre lo que viven las creadoras de contenido IRL y sus contrapartes masculinos. Quizá fue la cámara lo que envalentonó al hombre a hacer lo que hizo, pero la mayoría de mujeres han tenido que aguantar en alguna ocasión que un hombre insistente las acose con tocamientos o besos no consentidos, y es precisamente por eso que el clip ha dado tanto de lo que hablar en X.

Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que un creador de contenido tiene que lidiar con un acosador en pleno directo: algunos de ellos son tan conocidos que tienen incluso sus acosadores fanáticos, que los buscan y los siguen para luego lanzarles objetos o líquidos, y amargar su stream. Pero, por otro lado, también se han dado situaciones en las que un stream IRL ha ayudado a poner a salvo a una persona, ya que la presencia de cámaras emitiendo en directo ha disuadido a muchos de cometer actos que no debían. ¡Sea como sea, lo que está claro es que esta será una modalidad de contenido que nunca dejará de dar momentos que comentar!