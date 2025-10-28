El youtuber Salva vuelve después de su terrible accidente con un Aston Martin: "Después de cuatro años subo el vídeo más importante de mi vida"

El youtuber Salva regresa a Youtube y comparte cómo han sido estos últimos años de su vida: tiempos duros marcados por traumas tras el accidente que cambió su vida personal y profesional para siempre.

Salva explica cómo muchas personas se alejaron de su vida y cómo las marcas dejaron de colaborar con él, eliminando una parte muy importante de sus ingresos.

En su anterior video, Salva relata su accidente mientras viajaba con su novia en un Aston Martin, el coche de sus sueños, cuando perdió por completo el control del vehículo y destrozó toda la parte delantera; lo que marcó un antes y un después en su carrera fue el test de alcoholemia, que superaba la tasa máxima permitida, convirtiendo el incidente en un hecho mediático tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación.

“Me levanté por la mañana tras el accidente de coche y vi cómo Twitter ardía. Era trending topic y no había una sola persona que no me estuviese insultando o deseándome lo peor. Lo entiendo, porque en ciertos momentos de mi vida he sido un niñato”, comenta Salva.

Tras esta confesión, el youtuber reflexiona sobre el linchamiento que sufren muchas figuras públicas, a menudo sin ningún tipo de remordimiento, olvidando que detrás de una imagen o un vídeo hay una persona real con sentimientos. “Mi vida entera se había arruinado por completo”, concluye.

Pero de esta experiencia también sacó algo positivo: en estos cuatro años ha conseguido rehacer su vida por completo y se ha lanzado a emprender, creando empresas y nuevos proyectos. Ha decidido que sus ingresos no dependan de la opinión pública, fundando una empresa de marketing y otra de alquiler de viviendas vacacionales.

En el video, Salva nos muestra cómo visita un concesionario para comprar el coche con el que tuvo el accidente, cerrando así un capítulo muy importante de su vida. Presenta un nuevo modelo de Aston Martin, lo que le trae muchos recuerdos y provoca en él un momento bastante duro, ya que se enfrenta a muchas emociones del pasado.

El youtuber se queda enamorado del coche y nos muestra sus diferentes detalles y características, como sus 553 caballos de potencia. Al conducirlo de nuevo, comenta: “Al principio me estoy sintiendo raro, estoy reviviendo el momento, pero creo que se me pasará”.

En una parte del video, nos muestra el coche en la misma ubicación donde grabó el video enseñando el Aston Martin con el que tuvo el accidente, cerrando así el círculo y mostrando un gran cambio en su personalidad. Salva muestra una faceta más madura y consciente de la vida.

Al final del clip, se reúne con sus amigos Shooter y Logan G, con quienes comenzó a hacer videos y fueron catapultados a la fama juntos. También conocidos como "los piscineros", Salva les muestra su nuevo coche, compartiendo un momento muy importante con personas que considera de verdad cercanas y que siempre han estado a su lado.