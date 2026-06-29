Aitana y Plex, enamoradísimos celebrando el cumpleaños de la cantante

Cuando eres una estrella de éxito internacional, todo lo que haces se mira con lupa. Cada acto tuyo puede inspirar a miles de personas y tus relaciones pasan a ser no solo tuyas. Algo así le pasa a Aitana, que lleva ya mucho tiempo saliendo con el youtuber Plex y la gente se vuelve loca con cada cosa que hacen. Y, ahora que ha sido el cumpleaños de ella, pues incluso más. A través de redes sociales han ido compartiendo imágenes de la jornada y, por supuesto, han levantado pasiones. La gente en redes lo tiene claro: ¡quieren que se casen ya mismo!

Se ve que comieron muy bien en el cumpleaños con un menú muy especial. Los 27 años de la artista tienen hasta un subtítulo propio, como una película: algo más vieja, mucho más icónica. Y, a partir de ahí, por secciones. Aperitivos a compartir como gildas clásicas, zamburiñas con salsa de almendras, croquetas de todo tipo… En lo referido a entrantes, ensaladas de dos variantes. En la redacción, nos quedamos con ganas de probar la que tiene melocotón. Plato principal: filete de ternera con dos posibles salsas. Y, para acabar, un postre de helado de yogur y melocotón.

La tarta de cumpleaños con sus velas tampoco faltó. Aitana aprovechó para pedir un deseo en voz alta, plenamente consciente de que la tradición dice que no se debe hacer eso. Aun así, sopló por seguir pasando muchos años junto a todos sus seres queridos y seguir siendo así de feliz con los que le rodean. Los invitados agradecieron el gesto con aplausos y vítores mientras las llamas de las velas llegaban a su fin. Y, viendo todas las imágenes que han salido de la velada de celebración, es normal que se sienta querida y apreciada por sus más cercanos. Son buenos tiempos para Aitana y todos sus seguidores son felices junto a ella.