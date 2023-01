¿Britney Spears fue sustituida por un clon? La teoría de la conspiración que se ha hecho viral

Las teorías de la conspiración son uno de los asuntos favoritos de los internautas, y algunas de ellas se han extendido tanto que ya se consideran parte de la cultura de las redes. En lo que se refiere a las celebrities, es probable que la teoría de que Avril Lavigne fue sustituida por un clon después de su supuesta muerte es una de las que más se ha utilizado y parodiado a lo largo de la última década, y ahora parece que una nueva cantante será el objetivo de una historia similar; estamos hablando de Britney Spears.

TikTok ha sido la encargada de extender estos rumores sobre la posibilidad de que esta artista fuese sustituida hace algunos años por un clon. Los usuarios de la plataforma han publicado infinidad de vídeos en los que se compara su apariencia y su forma de comportarse actual con las que tenía antes.

Por desgracia, parece que hay algo con lo que los jóvenes usuarios de TikTok no están demasiado familiarizados: las personas envejecen. Que el rostro de Britney Spears no muestre la misma disposición que hace 25 años es algo totalmente normal, y además es probable que algunos pequeños retoques estéticos hayan modificado sus facciones: la forma de su dentadura, la inclinación de sus orejas o la diferencia de tamaño de sus pómulos son consecuencia del paso del tiempo, y no de su sustitución por un clon.

En cuanto a su comportamiento, no hay que olvidar que esta "nueva Britney" está haciendo por primera vez lo que quiere y mostrándose abiertamente tal y como es. Si hace una peineta en un vídeo de Instagram o baila de forma un poco extraña dentro de su jet privado, es porque le ha dado la venada de publicar algo así. En todo caso, es probable que este supuesto clon se parezca mucho más a la Britney Spears real que la que veíamos antes.