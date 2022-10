Si hay una serie que has devorado y comentado hasta la saciedad en este comienzo de 2019, seguro que es 'You'. En esta particular ficción estadounidense, Penn Badgley, conocido por 'Gossip Girl', da vida a Joe Goldberg, un joven librero de Nueva York que se enamora de Beck, una clienta.

Pero, en realidad, Joe no es el 'nice guy' que parece, sino un psicópata dispuesto a todo por enamorarla. ¿Suena muy a culebrón? Pues a pesar de sus giros locos, es una serie muy lúcida, ya que convierte la comedia romántica tipo "chico conoce chica" en un 'thriller' sobre los hábitos tóxicos que perpetuamos cuando nos colgamos por alguien. Eso nos ayuda a extraer un puñado de lecciones interesantes, y las reunimos todas a continuación.

1. Fingir ser alguien que no eres

Es la primera regla que se salta Joe, pero es un psicópata y vive en realidad paralela. Vale, estamos hablando de un personaje de ficción, pero, ¿qué podemos aprender de él? Que la autenticidad es algo que nos cuesta conseguir para nosotros mismos, así que es más difícil todavía transmitírsela a los demás. Es un proceso de madurez: cargamos con inseguridades, miedos y rechazos, y para camuflarlos tanto a nosotros como a los demás solemos fingir ser alguien que no somos, crearnos un personaje que sí nos gustaría ser. Es un error: hasta que no nos queramos a nosotros mismos, seremos incapaces de querer a nadie más de verdad.

2. Perseguir y acosar en redes sociales

Es básico, ¿verdad? Pero tanto 'You' como este artículo existen precisamente para señalar obviedades que aún pasan desapercibidas. Está claro que las redes sociales son un genial medio de socialización que nos permite conocer nuevos amigos, y por qué no, una pareja. Pero esconden un gran inconveniente: el anonimato. Es cierto que todos hemos entrado en el Instagram de la persona que nos gusta y lo hemos frito a 'likes', pero es diferente aprovechar la protección virtual para ignorar sus negativas y seguir insistiendo. Esto no es lo que hace Joe, pero también es acoso. ¿Hace falta explicar además por qué está mal usurpar estos perfiles?

3. Violar sus espacios de intimidad

Pero Joe no se limita a ser un psicópata en redes sociales (de otro modo, no habría serie), sino que desde el primer momento las utiliza para descubrir dónde vive Beck, y la espía desde la calle. Por si fuera poco, también se cuela en su casa, cotillea en sus cajones, accede a su ordenador personal… Estas escenas de 'You' hablan de delitos evidentes, pero nos hacen pensar en espacios de intimidad que no son solo físicos, sino también emocionales. Por eso muchas feministas luchan contra los piropos o el 'manspreading' (ocupar más de un asiento del transporte público con las piernas abiertas), porque son invasiones del espacio personal.

4. Romantizar los celos

¿En qué momento llegamos a creer que los celos son románticos? Pues en siglos y siglos de amor mal entendido, y de cultura pop, de películas, de canciones, que nos enseñaron que el cariño implica posesión y exclusividad, y que compartir tiempo y afecto con otras personas más allá de nuestra pareja es una traición para ella. Por suerte, ahora estamos más cerca de fulminar esta creencia. Los celos no son románticos ni justificables. Puede que los sintamos, y de eso es difícil librarse, porque estamos programados social y emocionalmente así, como Joe, pero para luchar contra ellos, lo primero es localizarlos. No caigas en esto, que es muy viejo.

5. Inmiscuirte en sus otras relaciones

Acabamos de hablar de compartir el afecto de una persona con otras (de hecho, el amor es de esas cosas que no tienen límites; hay para todos), y para respetar eso, también debes respetar el resto de relaciones que tu pareja o ligue ha establecido en su vida. Así que no pienses que tiene que escoger entre tú y su familia, o entre tú y sus amigos. En ocasiones, es posible que no te lleves especialmente bien con ellos, como Joe con Peach, la amiga extravagante y suspicaz de Beck, pero eso no significa que no podáis limar asperezas, y mucho menos que esa relación deba dejar de existir. Esto te animará además a enriquecer tu propio entorno.

6. Aprovecharte de sus miedos y complejos

Cuando conocemos casos de violencia machista, en ocasiones pensamos: "¿qué pudo llevar a esa mujer a enamorarse de ese hombre, a seguir a su lado?". 'You' da una respuesta lúcida: la autoestima, la forma en que nos han enseñado a querernos (o no), condiciona el amor que entendemos que merecemos. Beck es una mujer profundamente insegura, con complejos heredados de la relación con su padre, y Joe, consciente, se aprovecha de ello, construye una especie de personaje idealizado que cree que a ella le va a gustar por lo que le ha faltado en su vida, y hurga en sus miedos cuando le conviene. ¿Tenemos que explicar por qué está mal?

7. Hacer chantaje emocional

En 'You' hay espacio para una escena muy significativa, y más en una serie crítica con todos estos hábitos tóxicos de las relaciones amorosas. En un momento dado, Joe hace sentir a Beck culpable de los celos que siente por su terapeuta, y la manipula para que le deje comprobar sus conversaciones de móvil. ¿En cuántas parejas que conoces esto es normal? Seguro que en varias. ¿Y cuál es la estrategia gracias a la que lo consiguen quienes lo intentan? El chantaje emocional. Para ello hace falta conocer muy bien a la otra persona, y como comentábamos antes, manipularla a través de sus miedos. No seas tan ruin como para caer en eso.

8. Desacreditar sus sentimientos

Terminamos recordando una de las estrategias de manipulación más rastreras, cuyo nombre proviene del cine clásico. ¿A qué se refiere exactamente la expresión "hacer luz de gas"? A hacer creer a la otra persona que sus sentimientos o pensamientos no tienen lógica ni sentido, lo que vulgarmente definimos como hacer creer que está loca. En algunos casos de forma inconsciente (cuando alguien no entiende bien lo que siente el otro) y en otros de manera muy consciente (cuando alguien quiere salirse con la tuya a toda costa). Si no sabes interpretar a tu pareja, pregunta, conócela, pero nunca desacredites su sensibilidad ni sus experiencias.