Salvan a seis osos enjaulados en un sórdido zoológico privado en Europa del Este

Este es el momento en que trabajadores benéficos del Reino Unido ayudaron a salvar a seis osos enjaulados de un sórdido zoológico privado en Europa del Este.

Los animales, incluida una madre y dos cachorros, estaban encerrados en pequeñas jaulas rodeadas de estiércol. Las imágenes desgarradoras muestran a los osos paseando dentro de sus guaridas hormigón de unos pocos metros.

Un momento devastador muestra a una madre osa separada de sus dos cachorros angustiados, a quienes se los ve arañando su jaula de metal.

Finalmente los rescatistas salvaron a los seis osos del zoológico de Artsakh, un estado separatista entre Armenia y Azerbaiyán.

Un video muestra a los osos siendo tranquilizados antes de ser transportados a un centro de rehabilitación en las montañas de Armenia, donde serán atendidos antes de ser liberados en la naturaleza.

Los rescatistas también salvaron a un lince cautivo en el mismo zoológico. La misión fue coordinada por la organización benéfica con sede en el Reino Unido International Animal Rescue con su socio local Foundation for the Preservation of Wildlife and Culture Assets.

IAR dice que ha salvado a 35 osos de jaulas sucias y estériles en Armenia de lugares privados como restaurantes, fábricas y gasolineras. Alan Knight, presidente de IAR, dijo: "Esta es la mayor misión de rescate de osos que FPWC e IAR han logrado juntos".

Cualquier operación de rescate que implique anestesiar animales salvajes cautivos requiere una planificación y ejecución meticulosas para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales y las personas.

"Ahora debemos centrar nuestra atención en el cuidado de los osos, brindándoles alimentos nutritivos y tratamiento veterinario para mejorar su salud y darles la vida que se merecen", explicó sobre el rescate.

No descansaremos hasta que todos los osos enjaulados en Armenia hayan sido liberados de sus miserables vidas tras las rejas y reciban la mejor vida que merecen", sentenció.

Ruben Khachatryan, director de la FPWC, dijo: "En octubre de 2017, la FPWC lanzó un programa de rescate masivo de osos en cooperación con International Animal Rescue".

"Como miembro asociado de EAZA, la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, la FPWC ha creado condiciones para que los animales cumplan con todas las normas y estándares para garantizar su bienestar", aseguró.

VER MÁS: ¡Un gorila usando Tinder!