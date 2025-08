un zorro rojo escapa por los pelos del brutal ataque de un halcón

El fotógrafo de vida silvestre Jack Zhi capturó un impactante momento en la naturaleza: una feroz serie de ataques de un halcón peregrino contra dos cachorros de zorro rojo que se habían adentrado en su territorio de anidación.

La escena tuvo lugar en un conocido acantilado de Los Ángeles, California, donde una pareja de halcones estaba criando a tres polluelos. A escasos 800 metros del nido, una familia de zorros rojos había establecido su guarida, con seis crías bajo su cuidado.

Una tarde, dos zorros jóvenes, movidos por la curiosidad, se aventuraron cerca del nido de los halcones. Inmediatamente, la hembra detectó su presencia, lanzó una señal de alarma y se lanzó al ataque con una determinación fulminante.

El dramático video grabado por Zhi muestra cómo el halcón madre se precipita en picado desde lo alto del acantilado, primero sobre un zorro que exploraba la playa, y luego sobre otro que intentaba ocultarse entre la hierba.

Aunque los zorros eran de mayor tamaño, no podían igualar la velocidad ni la precisión de los embates aéreos del ave. En uno de los ataques finales, uno de los zorros pareció recibir un golpe cerca del ojo, lo que podría haberle causado una herida leve. Sin embargo, más tarde se le vio alejarse por su cuenta y no ha vuelto a acercarse al nido.

Jack Zhi, quien ha documentado anteriormente comportamientos territoriales de aves rapaces, comentó que nunca había presenciado una defensa tan sostenida ni tan agresiva: "La madre halcón reaccionó de inmediato al ver a los zorros. Llamó la atención de su pareja y lanzó una serie de ataques con una precisión impresionante. Fue tan rápido que ni siquiera pude capturarlos todos con la cámara. Me dolió ver el golpe final, parecía que el zorro había sido alcanzado en el ojo. Amo a estos zorros rojos, así que fue difícil de presenciar. Pero también me impactó el poderoso instinto maternal del halcón. Estaba defendiendo a sus crías con todo. Los zorros no tuvieron oportunidad.

Desde ese día, no los he vuelto a ver cerca del nido".

Este episo io pone en evidencia la intensidad con la que algunas especies protegen a sus crías y los riesgos que enfrentan los jóvenes animales al explorar más allá de los límites de su territorio.