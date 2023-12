Así es el mejor Rewind Hispano de la historia (y su posible polémica)

Alec Molón se ha hecho mayor. Tanto, como para que centenares de personas coreen su nombre a la puerta de los cines Callao y él, encantado con la atención, celebre el estreno del último Rewind Hispano haciendo celebraciones a lo CR7 entre los fans entregados. Y, creo que por primera vez, la gente que fue al estreno de su obra salió felizmente sorprendida de manera unánime.

El Rewind Hispano 2023 se ha estrenado el 22 de diciembre, y según Alec (Hernández, ya no Molón) "hasta ayer mismo estaban renderizando parte del metraje". Ha sido cuestión de actualidad, porque en el montaje final hay acontecimientos muy recientes, así como algunas ausencias.

No te vamos a desvelar sorpresas porque por un lado no nos dejan, y por otro estropearíamos lo que para muchos de los que lo vimos ayer es el capítulo más currado de la tradicional serie navideña. El adelanto de fechas (normalmente se hacía una semana después) atiende probablemente a razones comerciales, porque esto ya no es cosa de "cuatro colegas", como señalaban los responsables en la charla previa al pase. "Más de 350 personas han trabajado en esto", señalan.

"Esto tiene una complejidad técnica a nivel de gestión y producción", apuntaba David Hernández, socio de Alec, con el añadido de "sabéis que gestionar influencers no es fácil". Algunas risas se oyeron en el momento, quizá porque saben de qué va la cosa. Señalar, por cierto, que el director como de costumbre no solo está detrás de las cámaras, sino que tiene un papel casi protagonista. ¿Quizá demasiado? Eso que lo juzgue cada uno...

Los rumores de algún mal rollo y ausencias antes de que comenzara la proyección se confirmaron con el corto, que ya alcanza niveles cinematográficos en aspectos técnicos y artísticos. Es más: se reconocen influencias evidentes de películas como Oppenheimer o Barbie (y que salen en los carteles), y otras menos claras como a anuncios de Nike, animes futboleros rollo Blue Lock y a Kingsman. Ese último homenaje (hasta en la música) le puede dar algún quebradero de cabeza a DHC Films, por no hablar de algún chiste bajo el mar que quizá se pase de valiente.

Dicho esto, la narrativa está mucho más trabajada que en ocasiones anteriores porque han hecho suyo el lema de menos es más. Se acabaron los 15 chistes por segundo que vivimos en episodios anteriores, y ahora el tiro está mucho más centrado; incluso hay una especie de pausa publicitaria, rollo Paul Verhoeven y Starship Troopers, autoconsciente de que puede molestar y sabiéndose reír de sí misma. Mini aplauso por la osadía.

A diferencia de otros años, el post-evento se realizó en los mismos cines, donde Kiko Rivera fue el que animó con mucha diferencia el ya animado cotarro. Solo queda ver cómo responde el público, pero raro será que no supere en visitas a la edición más vista hasta ahora. Fue la de 2020, con 27 millones de visualizaciones. Por cierto, no se puede dejar de mentar la magnífica interpretación de Illojuan. Se los come a todos con patatas...

Alec y su equipo se despidieron con un anuncio importante: en 2024 van a hacer "cine-cine". Y hay que ser bobo para no tener curiosidad por echar un vistazo a lo que tengan preparado.