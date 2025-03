JPelirrojo desata la polémica con sus indirectas a Roenlared tras su boda con Rebeca Lluva

El creador de contenidoJPelirrojo ha vuelto a ser centro de atención en redes sociales y no solo por su reciente boda con Rebeca Lluva. Tras compartir su felicidad en redes, sus comentarios sobre el maquillaje y la "mujer ideal" han sido interpretados por muchos como una indirecta hacia su expareja, Roenlared. Las críticas no se han hecho esperar, y el debate ha explotado en plataformas como X e Instagram.

JPelirrojo anunció con entusiasmo su enlace matrimonial, destacando cómo su esposa no llevó "ni una pizca de maquillaje" en el gran día, algo que, según él, siempre había deseado. "Muchos no lo entenderán, y no pretendo abrir un debate, pero siempre quise casarme con una mujer que no llevase ni rímel, ni eyeliner, ni pintalabios, ni siquiera un corrector de ojeras", declar. Para él, esta decisión es una muestra de valentía por parte de su pareja, que no cedió ante la "presión social" de maquillarse.

Sin embargo, el problema no solo ha sido su opinión sobre el maquillaje, sino el hecho de que muchos interpretaron sus palabras como una comparación con Roenlared, su expareja. Usuarios en X no tardaron en reaccionar: "Imagínate que te acabas de casar y lo primero que haces es publicar cosas comparando a tu mujer con tu ex..." o "La paciencia que tuvo que tener Roenlared con semejante personaje se debería estudiar en los libros de psicología". Otros incluso lo acusaron de seguir obsesionado con su pasado sentimental y de convertir su boda en una excusa para lanzar dardos envenenados.

La situación recuerda a la polémica que el youtuber protagonizó hace unos años, cuando publicó una lista de "requisitos" que buscaba en una mujer. En aquella ocasión, también fue acusado de imponer sus preferencias personales de manera condescendiente. Ahora, su mensaje de "no conformarse con menos de lo que uno se merece" ha sido interpretado por muchos como un nuevo intento de desvalorizar a su ex. Por el momento, JPelirrojo no ha respondido directamente a las críticas, aunque sigue compartiendo contenido sobre su boda y su relación con Rebeca.