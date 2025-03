Xokas responde a quienes creen que Zeling está por encima de sus posibilidades

Las redes sociales han vuelto a encenderse en torno a Xokas. En esta ocasión, el streamer ha salido al paso de las críticas que sugieren que su pareja, la también creadora de contenido Zeling, está "por encima de sus posibilidades". Todo comenzó cuando una cuenta en X (antes Twitter) argumentó que las mujeres no se fijan solo en el físico de los hombres y puso de ejemplo la relación entre Xokas y Zeling.

Lejos de ignorar el comentario, el gallego respondió con un extenso mensaje en el que reivindicó su valor más allá de la apariencia. "Imagínate estar con una chica atractiva solo por ser guapo, algo genético. Vaya perdedor serías", escribió el creador de contenido. Para él, las relaciones deben basarse en más que el aspecto físico: "Yo suplo eso siendo uno de los mejores en mi campo, teniendo estatus e intentando mejorar mis aspectos negativos cada día, tanto físicos como mentales".

El streamer también cargó contra quienes lo critican por considerar que su pareja podría estar con él por interés. "Me fascina que tanta gente me ataque con que una tía esté por interés conmigo cuando es un halago. Me lo he currado y puedo estar con quien quiera gracias a ello".

Xokas también quiso destacar las cualidades de Zeling más allá de su apariencia. "Yo, si Sepe (Zeling) fuera solo guapa y no una curranta y una grandísima comunicadora, además de exitosa, no sería lo mismo". Con estas palabras, el creador de contenido reafirmó que su relación no está basada en superficialidades, sino en el esfuerzo y el talento de ambos.

Como es habitual, la respuesta de Xokas ha generado un intenso debate en redes, con seguidores aplaudiendo su postura y detractores que consideran que su tono es innecesariamente agresivo. Sin embargo, el streamer ha dejado claro que no piensa quedarse callado ante quienes cuestionan su relación.