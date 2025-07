IlloJuan y las críticas por ir al cumpleaños de Lamine Yamal: "Hace un año renegaba del famoseo"

"Creo que es la decadencia más grande que he visto de un streamer. Desde que Illojuan dejó a Masi (o viceversa) he notado una decadencia enorme en su forma de streamear y de ser. Es completamente distinto. 😮‍💨". Así habla un tuit viral sobre la participación de IlloJuan en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, en la que el joven jugador de 18 años organizó un evento machista y que ha sido denunciado por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo. Es la clase de celebración que es mejor perderse, pero está claro que Juan Alberto García Gamez no se está perdiendo una fiesta en 2025.

"No voy a mentir, llevo desde el 2015 siguiendo a Juan y desde hace 1 año para acá casi no veo su contenido por lo irreconocible que está. Casi no streamea, no volvió a youtube, no para de salir de fiesta y de relacionarse con el famoseo, y ahora va a una fiesta con put4s". Los mensajes son comunes por parte de sus antiguos seguidores, que ven en la deriva del malagueño un ejemplo que no seguir. Algunos hablan de cómo ahora tiene "energía de divorciado", un término popular en redes sociales para referirse a aquellas figuras públicas que no sobrellevan una ruptura de forma normal. Elon Musk encajaría en esa definición.

"Por una vez entiendo las críticas de los citados. IlloJuan hace un año renegaba del famoseo y ahora veranea en Ibiza, encabeza todas las Bresh, se junta con artistas y va al cumpleaños de un futbolista. Curioso cómo en pareja nunca le vimos acompañar a Masi a ningún evento…" Estas actitudes de IlloJuan están llevando también a un nuevo análisis de su historia de amor con Masi, y al replanteamiento de si ha cambiado ahora o si, simplemente, se está viendo una cara que siempre tuvo. Lo que está claro es que Twitter ha estallado contra él, y el influencer está en el punto de mira. ¿Supondrá una pausa y replanteamiento de su parte? ¿O capeará las críticas y seguirá a su rollo?