Los chupitos virales de San Fermín: bebidas con bofetada

Viralidad y San Fermín siempre van de la mano. Estas fiestas siempre llaman la atención de no solo toda España, sino también de la comunidad de otros países. Muchos extranjeros se marcan el 7 de julio como una fecha especial para visitar la Península Ibérica, correr delante de los toros y tomar mucho alcohol. Es en estas semanas que TikTok se llena de vídeos de gente corriendo delante de los toros - aunque las normas de seguridad indican que no se debe grabar mientras se huye de los animales - y también disfrutando de las fiestas posteriores. También los hay que aprovechan la ocasión para… bueno, mejor vedlo directamente.

Una ruleta, una tirada, un chupito y un tortazo. Esta es la secuencia de acontecimientos a la hora de servir bebidas en este puesto. En esta ocasión, San Fermín ha tenido una particular manera de ofrecer alcohol a los turistas más atrevidos y temerarios. No era la única opción, claro. Había posibilidades de conseguir más bebida por el mismo precio, pero tenías que jugártela. Algunos no lo dudaron y fueron a ello. ¿Resultado? Esas castañas se han vuelto virales en redes, destacando que esas bofetadas se mueven en un amplio rango de furia.

"5 pavos por el chupito y te llevas una guantada de regalo...la culpa no es del que vende, sino de los que pagan por ellos, se va de las manos la cosa ....🤦🏻", señalan algunos. "La primera es personal", ríen otros. El humor es esencial en estos casos, "holaaa, se puede pagar por currar de camarero en ese bar???". Finalmente, parece ser que este no era el único reto viral de la zona, como demuestra este complicado sistema de poleas, un vaso y un niño que intenta beber de él. Desde luego estos establecimientos han conseguido sus objetivos: volverse de lo más viral en medio de las fiestas y ganar un montón de comentarios en redes sociales.