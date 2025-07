Críticas a Lamine Yamal por su fiesta de cumpleaños con "enanos y chicas de imagen"

Lamine Yamal ha estado en el ojo del huracán durante los últimos años gracias a su ascenso fulgurante como futbolista del Barcelona. Antes de alcanzar la mayoría de edad se ha convertido en una figura indispensable no solo en su equipo, sino también en la Selección Española. Esta fama ha ido acompañada de una presencia cada vez mayor en la prensa del corazón, que analizaba sus posibles romances con lupa. A la vez, su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego no siempre ha sido el adecuado, y muchos han opinado que el futbolista ha demostrando una madurez y arrogancia propia de alguien que aún no alcanzaba la mayoría de edad. Sin embargo, ahora ha cumplido 18 años, y lo ha celebrado con una fiesta que está recibiendo críticas justificadas por parte de todo el mundo.

Uno de los principales aspectos es el de las "chicas de imagen" que se han contratado para la celebración, para lo que se ha tenido en cuenta "su color de pelo y hasta su talla de pecho". Múltiples creadores de contenido están señalando cómo este comportamiento machista reduce a las mujeres a ser meros objetos para ser contempladas por su físico. Además, influencers como Javi Hoyos señalan también una prohibición que hace saltar las alarmas: las chicas que fueran no podían ir acompañadas de hombres.

Hablamos, por tanto, de una fiesta a la que se llevaba a mujeres a una ubicación desconocida para ellas, sin que pudieran acompañarlas hombres y sin que pudieran tener el móvil a su alcance durante la celebración. Ninguna garantía de seguridad y un ambiente que parece provenir de hace décadas. No es lo único: la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) ha anunciado medidas legales contra el futbolista por la contratación de personas con enanismo.

Con todo esto, muchas creadoras de contenido están destacando cómo Lamine Yamal es un modelo para muchos jóvenes, que verán en estas actitudes un comportamiento normal que se puede replicar. Se señala todos los problemas de machismo y discriminación que incluyen esta clase de fiestas. Algunos influencers como IlloJuan, Marta Díaz o Westcol participaron en el evento…

…mientras otras como Shannis han expresado su opinión en redes sociales de forma contundente.