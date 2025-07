Lucía de la Puerta y Badgyal (Purpurina Remix): la canción más odiada del momento

Corría el año 2009. España había sido campeona de la Eurocopa de fútbol un año antes, y seguía en la cresta de la ola camino al Mundial de 2010, que también ganaría. La crisis financiera aún no se oteaba en el horizonte, y Sé Lo que Hicisteis seguía siendo una cita esencial en las horas televisivas posteriores a la comida. Era una España distinta, pero la misma de siempre. Y es en ese momento cuando Alberto Gambino lanza Purpurina:

Con estrofas como "Y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño / ¿Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño? / Hablo de tu -, y quiero ser su dueño / Y a ver si te depilas, hazte algo de diseño" conquistó el país. Igual no eran los mensajes más adecuados para todos los públicos, pero de algún modo logró popularizarse. Años después sigue teniendo su sitio en la cultura musical patria… y ahí es donde empiezan los problemas. Corre el año 2025. España ha sido campeona de la Eurocopa de fútbol un año antes y sigue en la cresta de la ola camino al Mundial de 2026, que esperamos también ganar. No oteamos crisis financiera en el horizonte porque desde 2011 vivimos en una perpetua, y las tardes televisivas se han visto sustituidas por horas de streaming y TikTok. Es la España que tenemos ahora, la misma de siempre. Y es en este momento cuando Lucía de la Puerta lanza Badgyal (PURPURINA Remix):

¿El recibimiento? Bueno, los comentarios del vídeo lo dicen todo. "puse esta cancion por error y me encanto!!! siempre recordare la primera vez que la escuche ya que me arranque los oidos para que fuera la ultima", "De todo mi árbol genealógico tuve yo que escuchar esto", "Pónganlo a 2x, no se escucha mejor pero acaba antes", "vas a llegar muy cerca❤💯", "Cómo destrozarnos a los del 2000 un himno en 3 minutos. Fantástico"... Mucho nos tememos que las redes han dictado una sentencia clara: no les gusta.