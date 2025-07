IlloJuan cierra su marca de ropa Og’s tras cuatro años: "Estábamos muy desmotivados"

IlloJuan pone punto final a uno de los proyectos más personales que ha llevado en paralelo a su carrera como creador de contenido. Og’s, la marca de ropa que fundó junto a su amigo Marcos, cierra oficialmente sus puertas tras cuatro años de actividad. Así lo anunció el propio streamer durante uno de sus directos, en un mensaje que ha dejado a sus seguidores entre la sorpresa y la nostalgia.

"Marcos y yo chapamos Og’s", confesó sin rodeos, antes de explicar que llevaban ya varios meses sin lanzar nuevas colecciones, lo que había alimentado las sospechas entre sus fans. La marca, que nació como una propuesta urbana y desenfadada muy en línea con el estilo de IlloJuan, había tenido una acogida notable en su momento, pero en los últimos tiempos arrastraba problemas que complicaban su continuidad.

Según explicó el malagueño, las dificultades logísticas y de distribución afectaron a la experiencia del cliente, y eso, sumado a la desmotivación personal de los creadores, precipitó la decisión: "La gente no estaba contenta y, para hacer algo que no esté a la altura, preferimos no hacerlo".

A pesar del cierre, IlloJuan aseguró que guarda un recuerdo muy positivo de la aventura. "Ha sido una etapa guapísima y brutal. Me lo he pasado muy bien haciendo esto", reconoció, dejando claro que, aunque haya llegado el final, el viaje mereció la pena.

Como despedida, la tienda online de Og’s lanza una última liquidación con todos sus productos al 50% de descuento. Una forma de agradecer el apoyo a quienes han acompañado el proyecto desde sus inicios.

La comunidad ha recibido la noticia con cariño y respeto, valorando la honestidad de Juan y Marcos. Aunque Og’s desaparezca, queda como testimonio de una etapa creativa que marcó a muchos. Y, conociendo a IlloJuan, no será el último proyecto con el que nos sorprenda.