El legendario último concierto de Black Sabbath y Ozzy Osbourne recaudó casi 170 millones de euros

El monumental concierto de despedida de Black Sabbath, titulado Back To The Beginning, junto a su emblemático vocalista Ozzy Osbourne, no solo fue un evento histórico en la música, sino también una gran iniciativa solidaria. Desde su anuncio, la banda dejó claro que todas las ganancias del espectáculo serían donadas a causas benéficas, distribuyéndose equitativamente entre Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital y Acorn Children's Hospice.

Recientemente, Tom Morello —guitarrista de Rage Against The Machine y director musical del evento— sorprendió al mundo al revelar en Instagram que "más de 190 millones de dólares serán donados a hogares y hospitales infantiles", gracias a la venta de entradas y a las transmisiones en vivo por pago por evento.

Sin embargo, poco después, un portavoz de Live Nation desmintió esta cifra en declaraciones a NME: "Las cantidades reportadas sobre la recaudación de 'Back To The Beginning' no reflejan la realidad y, de hecho, son incorrectas. Ozzy y Sharon anunciarán las cifras oficiales a su debido tiempo."

A pesar de la controversia, Morello insistió en el impacto positivo del evento: "Recaudamos muchísimo dinero para una gran causa, y muchos músicos, bandas y fans de todo el mundo rindieron homenaje a los más grandes de TODOS LOS TIEMPOS."

Uno de los momentos más memorables del espectáculo fue la última actuación en solitario de Ozzy Osbourne. Emergió desde debajo del escenario en un trono alado colosal para interpretar clásicos como "I Don’t Know", "Mr. Crowley", "Mama, I'm Coming Home" (1991) y la icónica "Crazy Train", que sonaba antes del inicio de cada partido del Aston Villa en Villa Park.

El concierto contó con un cartel estelar que incluyó a Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Guns N’ Roses, KoRn, Tool, Steven Tyler de Aerosmith y muchos más, en una noche que quedará para siempre en la historia del rock.