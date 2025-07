El obvio truco que usa una estadounidense que vive en España para combatir el calor

Hay noticias que, si nos detenemos a pensarlas, no querríamos tener que escribir, porque detrás encierran realidades tristes, como en este caso: el cambio climático. Una vez más, España atraviesa un verano marcado por olas de calor insoportables. En medio de este escenario, cada vez más personas comparten en redes sociales cómo se enfrentan a las altas temperaturas y qué trucos utilizan para sobrellevarlas.

Una de ellas es Morgan, una joven estadounidense originaria de Michigan —donde los veranos son mucho más suaves— que actualmente reside en Madrid. Al llegar a España, descubrió un invento tan sencillo como brillante, profundamente arraigado en nuestra cultura: el abanico.

En uno de sus vídeos más recientes en TikTok, Morgan recurre con humor a esta herramienta tradicional para combatir el calor. "Ha llegado el momento", escribe en la descripción. Son apenas 20 segundos que bastan para reivindicar al abanico como uno de los mejores remedios contra las altas temperaturas.

El vídeo ya supera las 25.000 visualizaciones y ha generado una oleada de comentarios tanto de españoles como de estadounidenses. “Don’t you have abanicos in the USA?”, “Qué bellos son los abanicos españoles” o “Si hay apagones, el aire acondicionado no funciona, pero el abanico sí”, son solo algunos ejemplos de las reacciones que ha suscitado.

En tiempos de calor extremo y crisis energética, el abanico se alza como un símbolo de ingenio, sostenibilidad y, por qué no, estilo.