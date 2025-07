Una pareja se va de viaje a Orense y lo que ve tras la ventana le da un susto de muerte

La escena es, cuanto menos, llamativa: una pareja llega a su hotel en Orense, se instala en la habitación, se acerca a la ventana para disfrutar de las vistas… y lo que encuentra no es un paisaje natural ni un casco antiguo pintoresco, sino un cementerio a escasos metros. El vídeo, grabado con humor por el propio huésped, se ha hecho viral en redes sociales en apenas unas horas.

"Lo que más me gusta es que los vecinos no nos van a molestar", bromea el hombre mientras graba la escena, entre risas de su pareja. La mujer no puede contener la carcajada mientras enfoca el silencioso vecindario al otro lado del cristal. La anécdota ha sido acogida con buen humor por miles de usuarios, aunque también ha servido para reabrir el eterno debate sobre las sorpresas que pueden deparar los alojamientos reservados por internet.

Y es que, aunque la estancia en el hotel transcurrió sin incidentes, lo cierto es que situaciones como esta ponen de manifiesto la importancia de revisar bien todos los detalles antes de confirmar una reserva. La ubicación exacta del alojamiento o las vistas desde la habitación son datos que muchas veces no aparecen en las plataformas de reserva y que pueden marcar la diferencia entre una escapada perfecta y una anécdota inolvidable.

Afortunadamente, la pareja ha sabido tomárselo con humor y disfrutar de su estancia en Galicia, aunque, eso sí, con unas vistas que probablemente no olvidarán nunca. El vídeo ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que, entre risas, aseguran que nunca habían visto una escena parecida en vacaciones.