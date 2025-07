Se mete en el mar con estas dos cosas y el vídeo del invento arrasa en TikTok

La creadora de contenido Isabel María (@isabelmariapv) ha vuelto a conquistar TikTok con una ocurrencia tan sencilla como genial. En su último vídeo, que ya acumula más de un millón de visualizaciones, muestra cómo ha montado su propio chiringuito flotante en mitad del mar… con apenas dos objetos.

Esta sevillana, que supera el millón de seguidores en la plataforma, ha dejado a todos con la boca abierta al transformar su tabla de paddle surf en un oasis portátil, tirando de ingenio y sentido del humor.

Tan solo le han hecho falta una silla de playa, una Coca-Cola fresquita, un bocadillo y su inconfundible desparpajo para grabar una escena que ha arrancado sonrisas por toda la red.

"Quillo, hoy sí que me he montado yo bien el chiringuito. Me he puesto la silla en la tabla de paddle surf para merendar aquí en el mar relajada", arranca diciendo Isabel María, visiblemente encantada con su invento.

En el vídeo, la tiktoker presume de su tentempié y del montaje que ha improvisado sobre el agua: "Mira, mi bocadillo de chorizo Revilla, ¿vale? Y mi Coca-Cola fresquita illo. Escúchame, aquí me pongo yo 'espatarraga' al solecito", dice con orgullo.

No faltan detalles que hacen aún más pintoresca la escena, como el look perfectamente combinado: "¡Ay! Illo, no me digáis que no se está bien. Y esta tabla me la ha dejado una amiga y es rosa, a juego con mi silla. ¿Yo qué más quiero?", concluye entre risas.

Mientras sus amigos graban desde otra tabla, no pueden evitar comentar: "Mírala a ella, mírala, mírala. Ahí comiendo tranquilita. Niña, anda que no estás bien, eh".

Y ella, feliz con su pequeño rincón de gloria flotante, remata: "Estoy en la gloria, señor. La hemos amarrado aquí porque yo he visto un TikTok de un hombre que la había amarrado y he dicho: pues yo también lo voy a hacer con mi silla".

Más allá del humor, muchos usuarios han elogiado su creatividad y autenticidad. Comentarios como "Hemos hecho famosa a la persona correcta" se repiten entre los seguidores que han caído rendidos ante su carisma.

Una vez más, Isabel María demuestra que no hacen falta grandes recursos para disfrutar del verano con estilo propio. Con una idea tan simple como original, ha vuelto a captar la atención de su público y a redefinir —con mucha guasa— lo que significa "montarse el chiringuito".