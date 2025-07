ES DEMASIADO

Lo invitan a jugar al pádel y se hace viral por gastarse una fortuna en comprar un outfit para la ocasión

Un joven se ha convertido en tendencia tras compartir en redes sociales su preparación para una partida de pádel a la que le invitaron. Lo curioso no fue el deporte, sino el coste de su outfit: prendas de Lacoste y zapatillas New Balance para un look que ha generado asombro (y muchas bromas).