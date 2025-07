Se tiñe la barba para el día de su boda pero sale terriblemente mal

Lo que comenzó como un intento inocente por disimular unas pocas canas antes de su boda, terminó en un auténtico desastre capilar para Fabio Costa, un británico de 36 años residente en Essex. A solo unas semanas del gran día, se vio obligado a afeitarse completamente la cabeza y la barba tras un fallido experimento con tinte para el cabello.

Fabio decidió teñirse el pelo de castaño oscuro en un intento por lucir más joven en su boda con su prometida Charley, prevista para agosto. Sin embargo, el resultado fue todo menos natural: su melena y barba quedaron de un negro intenso y artificial que no se desvanecía con nada.

"Lo hice por impulso, solo quería cubrir unas pocas canas", explica. "Compré un tinte castaño oscuro… ¡y terminé con el pelo y la barba negros como el carbón!"

Preso del pánico, Fabio probó todo tipo de remedios caseros para corregir el color, desde lavados intensivos hasta un experimento doloroso con pasta de dientes y una esponja metálica que le dejó el labio cubierto de costras.

Tras varios intentos fallidos y cada vez más desesperado, optó por una solución radical: afeitarse por completo. Todo quedó registrado en un vídeo grabado en casa de sus padres, donde las reacciones de su prometida son tan sorprendentes como cómicas.

"No había forma de quitarme ese color. Me froté la cara con una esponja de fregar y pasta de dientes, y prácticamente me arranqué la piel del labio", relata. "Esa noche, al ver que no había solución, decidí afeitarme la cabeza y la barba. Así que sí, me deshice de las canas... pero ahora parezco un desastre y la boda está a la vuelta de la esquina”.

El vídeo no tardó en hacerse viral, provocando carcajadas entre los usuarios. "¿Pero qué está pasando aquí, Rylan Clark?", comentó uno. Otro añadió entre risas: "Le dijiste el color correcto y aun así él creyó saber más".

Aunque su look no era el que esperaba para su boda, Fabio se lo toma con humor. Y, quién sabe, tal vez su nuevo estilo le robe más de una sonrisa a los invitados en el altar.