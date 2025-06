Una tiktoker estadounidense en España no entiende nada por culpa del calor y se hace viral

Las cuentas de extranjeros que viven en España y comparten sus choques culturales siguen arrasando en TikTok. Hace poco os mostrábamos un vídeo viral de un italiano desmontando uno de los grandes mitos sobre los españoles, y ahora os traemos el descubrimiento de la genial cuenta de Sophie Gray.

Sophie es una joven estadounidense que lleva tiempo viviendo en España con su pareja andaluza. Comenzó a subir vídeos a finales de 2024 y varios de ellos se han hecho virales, lo que le ha permitido superar los 30.000 seguidores.

En uno de sus vídeos más comentados, titulado "Esto del español ya es personal", Sophie se sincera sobre su batalla con el género de algunas palabras en español.

"Soy estadounidense viviendo en España con un novio andaluz, y justo cuando creo que ya estoy pillando lo del género en español, escucho a todo el mundo en Sevilla quejándose de la calor", arranca diciendo con humor.

"¿Cómo que 'la' calor? ¿No era 'el' calor?", se pregunta, visiblemente confundida, al no entender por qué en ocasiones se cambia el género de algunas palabras en nuestro idioma.

Otro ejemplo que la desconcierta es la alternancia entre el mar y la mar, lo que la lleva a preguntarse si "los marineros dicen la mar porque suena más poético, o para imaginar que el océano es una mujer hermosa".

"Suena bonito, pero es confuso de cojones. Ya me cuesta bastante acertar con el género de las cosas cotidianas, y ahora me entero de que si te pones metafórico, puedes cambiarlo como te dé la gana", concluye entre risas.

Las reacciones en los comentarios no se hicieron esperar. Entre los más destacados: "Te voy a ser honesta, soy española de pura cepa y también me toca las narices cuando dicen la calor o la mar", o "Pero eh confuso de cohone' JAJAJAJAJAJA estoy enamorada de tu acento, de verdad".

La usuaria AxxiRo, por su parte, quiso aportar una explicación más técnica: "El tema que has mencionado con la calor se conoce en España como laísmo. En algunas comunidades autónomas es muy común, aunque no sabría decirte exactamente su origen. Lo que sí es cierto es que se ha normalizado bastante en ciertas zonas e incluso está aceptado como válido. Realmente no está mal dicho, pero suena raro cuando uno está acostumbrado a lo que se supone que es ‘correcto’. Si te interesa, puedes investigar sobre ello. Es una parte bonita del idioma y muy curiosa de explorar".