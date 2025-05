Una tiktoker hace llorar a todo el mundo por la forma en que se despidió de su perro: “Mi primera foto contigo”

Pocas experiencias resultan tan dolorosas y tristes como tener que despedirse de una mascota, ese compañero fiel que ha formado parte esencial de nuestra vida durante años. Perros, gatos, y otros animales no solo son compañía: se convierten en familia, en testigos silenciosos de nuestras alegrías y tristezas, en parte del hogar y del corazón. Solo quienes han vivido esa pérdida saben verdaderamente lo que significa y el torrente de emociones que quedan para siempre grabadas en la memoria, ligadas a una historia compartida.

Una de esas personas que recientemente ha tenido que enfrentarse a este tipo de duelo es la creadora de contenido Elena Trallero, conocida en TikTok e Instagram, quien hace poco perdió a su querida perra Nina, tras doce años de vida juntas.

Para rendirle homenaje, Elena publicó un emotivo carrusel de cuatro fotos en TikTok, que han sido compartidas por @PostureoEspañol: la primera foto con ella, la mejor foto con ella y la última foto con ella. En la descripción escribió una sencilla pero conmovedora frase: "No hay día que pase que no piense en ti Nina".

Su publicación, cargada de sentimiento, ha conmovido profundamente a la comunidad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde ya ha sido vista por más de seis millones de personas.

En el comentario más destacados del post, que ha alcanzado más de 17.000 me gusta, Elena compartía un gesto tan simbólico como tierno: "Me he quedado con su perfume y se lo pongo en su peluche favorito, para tener su olor siempre".

Además, acompañó su despedida con una carta abierta en Instagram que no puede ser más bonita y desgarradora. En ella, escribía: "Han sido 12 años de cariño, alegría, mucho amor y felicidad los que nos has dado. Siempre te recordaremos por la huella imborrable que dejaste aquí. Jamás te olvidaré, Nina. Te quiero como mi hermana, que siempre lo serás. Gracias por haber estado conmigo cuando más te necesitaba y por haber sido la mejor perra que jamás hubiera imaginado tener.

Ahora empieza una nueva etapa sin ti, pero sé que estés dónde estés serás mi ángel, guiándome y dándome fuerzas para seguir cuando lo necesite.

Fuiste el mejor regalo que la vida me dio, para crecer junto a tu lado y enseñarme que, a veces, las palabras no son lo más importante.

Te quiero Nini, mi mejor compañera de viaje y de vida.

Gracias por ser la mejor perra del mundo."

Su mensaje es el reflejo del profundo amor que muchas personas sienten por sus animales de compañía, y ha servido como consuelo y espejo para quienes también han pasado por el dolor de una despedida similar.